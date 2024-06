Oscar Piastri is ervan overtuigd dat het Formule 1-team van McLaren inmiddels tot het clubje behoort dat vecht om de overwinningen. De Australiër heeft dan ook goede moed voor het aanstaande raceweekend in Canada.

Het team van McLaren doet momenteel goede zaken in de Formule 1. Lando Norris wist de Grand Prix van Miami op zijn naam te schrijven door Max Verstappen op race pace voor te blijven, om vervolgens in Imola als tweede over de streep te komen, nadat de 24-jarige Brit in een bloedstollende slotfase jacht maakte op de drievoudig wereldkampioen. In Monaco was het Oscar Piastri die achter Charles Leclerc het zilver uit het vuur sleepte, waarmee McLaren momenteel op de derde plaats staan in het constructeurskampioenschap. Norris en Piastri bekleden respectievelijk de derde en zesde stek.

McLaren doet goede zaken

"De afgelopen drie weekenden zijn heel goed geweest, zowel voor het team als voor mij persoonlijk", vertelt Piastri op de persconferentie in Canada. "De auto presteert duidelijk goed, en ik heb zelf ook een stap vooruit gezet. We kunnen er vanuit gaan dat we mee doen [om de overwinning]. Afgelopen jaren waren we in staat het podium te halen, maar een overwinning was nooit realistisch. Dit jaar behoort een overwinning tot de mogelijkheden."

Vechten voor overwinningen

De Australiër vervolgt: "Als je een weekend ingaat met de wetenschap dat je kan winnen, is dat beter dan wanneer je denkt dat je voor een punt gaat vechten. Het is altijd leuker als je vooraan mee kan vechten, en ik heb geluk dat ik in deze positie zit. Wij als coureurs zijn allemaal succesvol geweest in onze route richting de Formule 1, en we willen allemaal voor overwinningen vechten."

