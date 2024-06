Formule 1-verslaggever Lawrence Barretto meldt op social media dat Jack Doohan goede papieren heeft om Esteban Ocon op te volgen bij het team van Alpine, maar ook Valtteri Bottas zou een serieuze kanshebber zijn.

Het Formule 1-team van Alpine maakte op maandag bekend dat in wederzijdse overeenstemming is besloten om het contract van Esteban Ocon niet te verlengen, wat betekent dat de Fransman aan het eind van dit jaar na vijf seizoenen de Franse fabrieksformatie zal verlaten. Voor Alpine betekent dit dat er minstens één nieuwe coureur voor 2025 moet worden gezocht - ook Pierre Gasly ligt nog niet vast voor na 2024 - terwijl Ocon op zoek moet naar een nieuwe werkgever.

Ocon kanshebber bij Haas?

In de wandelgangen klinken geluiden dat Ocon een goede kans heeft om de overstap naar Haas te kunnen maken. Nico Hülkenberg vertrekt daar aan het eind van dit seizoen om een nieuw avontuur aan te gaan bij Sauber/Audi, terwijl het contract van Kevin Magnsussen aan eht eind van 2024 afloopt. Alpine lijkt op haar beurt verschillende mogelijkheden te hebben. Volgens Formule 1-verslaggever Lawrence Barretto heeft Alpine-junior Jack Doohan de beste papieren.

Meerdere mogelijkheden voor Alpine

"Jack Doohan maakt een grote kans om Esteban Ocon te vervangen bij Alpine volgend jaar", schrijft de verslaggever van de Formule 1 zelf op social media. "Valtteri Bottas is ook een serieuze kanshebber. Alpine zou Carlos Sainz graag de overstap zien maken, maar de Spanjaard lijkt af te stevenen op Williams of Sauber/Audi. Mick Schumacher is een minder voor de hand liggende mogelijkheid."

