Door welke systemen wordt een Formule 1-coureur beschermd in de cockpit?

Jan Bolscher

Maandag 11 december 2023 06:58 - Laatste update: 16:36

Veiligheid en Formule 1 zijn twee zaken die in het verleden ver uit elkaar lagen, maar gelukkig is dat vandaag de dag wel anders. Sinds 2014 is er geen crash meer met een fatale afloop geweest. De steeds verder ontwikkelende veiligheidsvoorzieningen binnen de sport, spelen daarbij een grote rol.

De veiligheidsvoorzieningen voor de coureurs in de Formule 1, beginnen al bij de kleding die zij dragen. De coureurs dragen brandwerende racepakken die bij temperaturen van 300 tot 400 graden Celsius op drie centimeter afstand van het pak, maar liefst tien seconden geen vlam mogen vatten. Bij temperaturen van 600 tot 800 graden Celsius geldt dat de temperatuur in het pak 11 seconden lang niet boven de 41 graden uit mag komen. Dat heeft er mede aan bijgedragen dat Romain Grosjean relatief goed wegkwam bij zijn crash in Bahrein, in 2020. Ook de brandwerende handschoenen, die sinds enkele jaren zelfs live gezondheidsdata van de coureur kunnen meten en doorgeven naar de pitmuur, speelden daarbij een grote rol. De helm is uiteraard ook vang groot belang. Niet alleen om de impact bij een botsing met het hoofd te absorberen, maar ook om bij brand het gezicht te beschermen.

Surround

In en rondom de cockpit van een Formule 1-auto zijn daarnaast tal van andere systemen om de coureur zo veilig mogelijk te houden. Zo wordt er rondom de coureur bijvoorbeeld een zogenoemde ‘surround’ geplaatst, nadat hij in de cockpit heeft plaatsgenomen. Hoewel dit er onprettig uitziet, zit er schuim in, waardoor klappen van het lichaam geabsorbeerd worden. Een soort kusseneffect, eigenlijk.

HANS-systeem

Een ander belangrijk aspect om klappen op te vangen, is het HANS-systeem. Een beetje een gekke naam misschien, maar het is de afkorting van Head and Neck Support. Dit onderdeel is het opstaande deel dat ervoor zorgt dat het hoofd niet meer geheel boven de cockpit uitsteekt. Als er een impact is waarbij het hoofd naar de zijkant klapt, zorgt dit ervoor dat het hoofd niet te ver kan bewegen. Dit systeem is geïntroduceerd in de jaren '90, onder meer naar aanleiding van de crash van Roland Ratzenberger op Imola in 1994. Het moet vooral voorkomen dat een coureur z’n nek breekt bij een harde zijwaartse impact. Jos Verstappen heeft wel eens gezegd dat hij zijn leven dankt aan deze zijwaartse bescherming. Die ving een dergelijke impact bij hem op toen hij in 1996 crashte op Spa.

Het HANS-systeem bij Max Verstappen.

Gordels

Om het hele lichaam op z’n plaats te houden, zijn er natuurlijk ook gordels aanwezig. In een Formule 1-auto zijn dat zespuntsgordels. Het vormt als het ware een soort harnas om de coureur heen. Volgens Red Bull Racing is dat ‘harnas’ zo sterk, dat je er een dubbeldekkerbus aan kunt hangen. De gordels worden zo strak aangetrokken, dat het niet echt een vangnet is, maar meer een soort ‘versmelting van de coureur met de auto’. Die gordels zorgen voor dat de coureur zelfs bij een harde frontale klap nog met z’n rug tegen de zitting gehouden wordt. De afstand van het hoofd naar het stuur blijft daardoor ook groot genoeg dat je niet hoeft te vrezen dat die het stuur raakt. Een airbag is in een Formule 1-auto dan ook niet nodig.

Veiligheidsgordel Lewis Hamilton, 2010.

Monocoque

De bescherming van de benen van de coureur komt op conto van de monocoque. Dat is de ‘tube’ waar de coureur in zit en tevens het allersterkste deel van de auto. Voorafgaand aan een nieuwe seizoen moeten alle teams de monocoque aan een strenge door de FIA gecontroleerde crashtest onderwerpen. Bij een frontale botsing moet deze door voor een deel te versplinteren de klap opvangen zonder deze te hard aan de coureur door te geven. Het mag natuurlijk niet te ver versplinteren, anders komen de voeten en benen van de coureur in gevaar. Een zijwaartse klap op deze monocoque blijft echter gevaarlijk. Hoewel er ook zijwaarts enorme klappen door opgevangen kunnen worden, is dat deel natuurlijk veel dunner. Dat dat een zwak punt blijft, werd helaas duidelijk bij de vreselijke crash van Antoine Hubert en Juan Manuel Correa in België, in 2019.

De monocoque van Grosjean, na zijn crash in Bahrein afgelopen seizoen.

Halo

Tenslotte is er natuurlijk nog de Halo: een veelbesproken veiligheidsmaatregel. Het zag er misschien niet mooi uit en was even wennen in het begin, maar inmiddels is iedereen het er toch wel over eens dat het een goede toevoeging is. De Halo beschermt de coureur tegen grote en kleine onderdelen die tegen de helm kunnen komen. Belangrijker is misschien nog wel dat het ruimte rond de cockpit veiligstelt, zo zagen we bij de crash van Grosjean. De Halo hield de vangrail niet alleen weg bij zijn hoofd, maar zorgde er ook voor dat er nog ruimte was om uit de auto te kruipen.