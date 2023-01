Jan Bolscher

Zondag 22 januari 2023 19:52

Mark Webber verwacht dat Red Bull Racing ook in 2023 de overhand zal hebben ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Daarnaast vertelt de voormalig Formule 1-coureur over "de dubbele tegenslag" voor Lewis Hamilton.

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is voor Mercedes niet goed begonnen. De Zilverpijlen ontdekten al vroeg in het seizoen van 2022 problemen aan de W13, waardoor de performances van Red Bull Racing en Ferrari niet geëvenaard konden worden. Naarmate het jaar vorderde werden de prestaties beter, met als stip op de horizon een sterk weekend in Brazilië waarbij er een een-tweetje uit het vuur werd gesleept. Om aankomend seizoen wél weer om de knikkers te kunnen vechten, zal er echter een berg werk verzet moeten worden.

Red Bull voert de boventoon

Teambaas Toto Wolff was eerder voorzichtig optimistisch, maar vertelde ook dat het een enorme uitdaging is als je op een halve seconde achterstand moet beginnen. Webber gelooft dan ook dat de Duitse grootmacht het dit jaar opnieuw moeilijk zal krijgen: "Ik denk dat Red Bull nog steeds het gevaarlijkste team is", klinkt het tegenover Motorsport Total. "Eigenlijk moet iedereen op alle vlakken beter worden. Mercedes was heel betrouwbaar, Ferrari minder. Maar Red Bull was betrouwbaar en goed op alle circuits. En met Max [Verstappen] hebben ze wat extra's."

Dubbele tegenslag Hamilton

Gevraagd naar of de negenvoudig Grand Prix-winnaar denkt dat Hamilton een tik heeft gekregen van de manier waarop het 2021-seizoen werd beslist, klinkt het: "Ja, ik denk dat dat een factor is. Hij is een van de grootheden van onze sport. Natuurlijk was het een lange winter voor hem om zich te hergroeperen en terug te komen. En dan krijg je een dubbele tegenslag te verwerken omdat de nieuwe auto niet goed genoeg is. Dat was een moment van zelfreflectie voor hem om te leren hoe hij een heel seizoen gemotiveerd kan blijven met een niet zo goede auto."

