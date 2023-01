Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat Mick Schumacher in de voetsporen van Nyck de Vries kan treden door zich vanuit zijn rol als reservecoureur een weg terug naar de Formule 1-grid te vechten.

Schumacher leek lange tijd af te stevenen op een derde seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas, maar na lang wikken en wegen besloot de Amerikaanse renstal het contract van de 23-jarige Duitser niet te verlengen. Teambaas Guenther Steiner gaf de voorkeur aan ervaring, en besloot daarom Nico Hülkenberg uit zijn sabbatical van drie jaar te halen. De stoeltjes bij de overige teams waren al vergeven, en dus zat er voor Schumacher niets anders op dan te tekenen voor de rol van reservecoureur.

Veilige omgeving

Dat Mercedes hem die rol aanbood, zal de pijn wellicht wat hebben verzacht. Het is voor Schumacher een mooie kans om tegelijkertijd werkzaam te zijn bij een topteam, én in beeld te blijven bij de rest van de Formule 1-grid. Wolff heeft er dan ook vertrouwen in dat zich mogelijkheden voor zullen doen voor Schumacher: "Ik denk dat als je hem een veilige omgeving geeft om zich in te ontwikkelen, dat hij een goede coureur in een vast zitje kan worden", wordt de Oostenrijker geciteerd door het Duitse Sport Bild.

Nyck de Vries

Wolff vervolgt: "Net zoals we Nyck de Vries hebben laten gaan om carrière voor zichzelf te maken, kan hetzelfde gebeuren met Mick." Mercedes liet De Vries gaan als reservecoureur zodat hij dit jaar zijn Formule 1-debuut bij het team van AlphaTauri kan gaan maken. "Of dat nu bij ons team is of ergens anders, dat weten we nog niet. Zijn persoonlijkheid is de belangrijkste factor. Hij is een welgemanierde, intelligente en getalenteerde jongeman. En zijn junior-carrière zag er heel goed uit."

