Jan Bolscher

Vrijdag 13 januari 2023 06:58

Mika Häkkinen ziet in George Russell een toekomstig wereldkampioen Formule 1. De Fin vertelt onder de indruk te zijn van het eerste seizoen van de Brit in een Mercedes, waarin hij meer dan eens Lewis Hamilton achter zich wist te houden.

Russell maakte afgelopen jaar de overstap naar Mercedes nadat hij drie seizoenen in dienst van Williams had gereden. Ondanks de grote problemen van de W13 leverde de 24-jarige Brit op consistente basis goede resultaten voor het team. Hamilton had het wat moeilijker in de eerste seizoenshelft, al moet gezegd worden dat de zevenvoudig wereldkampioen veel met nieuwe onderdelen experimenteerde om Mercedes vooruit te helpen. Toen de W13 na de zomer beter begon te werken, was het dan ook weer Hamilton die de boventoon voerde binnen het team.

Häkkinen onder de indruk van Russell

Tijdens het raceweekend in Brazilië was Russell echter een klasse apart. Hij won op zaterdag de sprintrace en schreef op zondag de Grand Prix op zijn naam. Hamilton werd tweede, maar kon geen vuist maken tegen zijn jongere teammaat. Volgens Häkinnen was dat een veelzeggend weekend: "Wat hij deed in Brazilië was briljant", zo wordt hij geciteerd door F1i.com. "Het team heeft de auto ontzettend verbeterd waardoor ze races kunnen winnen. Kan hij die trend voortzetten?"

Russell versus Hamilton

De tweevoudig wereldkampioen denkt van wel en ziet naar eigen zeggen een potentiële wereldkampioen in Russell. "Met de ervaring bij Mercedes en de ervaring in de Formule 1 in het algemeen, kan hij Lewis achter zich houden. Dat is zeer indrukwekkend, want Lewis is fantastisch. Een fantastische persoonlijkheid en een fantastische coureur. Dus als George ervoor kan gaan, denk ik dat Engeland kan denken: 'Wow, wat een coureur hebben wij.'" Russell werd afgelopen jaar vierde in het kampioenschap. Hamilton moest tekenen voor de zesde plaats.