Ian Parkes & Jan Bolscher

Maandag 9 januari 2023 20:44

Fernando Alonso vertelt dat hij "altijd zal blijven rijden", ook nadat zijn carrière in de Formule 1 uiteindelijk tot een eind komt. En één competitie in het bijzonder trekt de aandacht van de tweevoudig wereldkampioen.

Alonso begint dit jaar aan een nieuw avontuur bij Aston Martin waar hij de inmiddels gepensioneerde Sebastian Vettel vervangt. De 41-jarige Spanjaard heeft echter op voorhand al zijn hoop uitgesproken om ook na zijn carrière als Formule 1-coureur betrokken te blijven bij de Britse fabrikant. Gevraagd naar welke rol hij zichzelf ziet vervullen in gesprek met geselecteerde media waaronder GPFans, klinkt het: "Op dit moment heb ik nog niets concreets in mijn hoofd. Ik weet dat ik uiteindelijk op een dag zal stoppen met rijden en op dat moment zal ik misschien 25 jaar ervaring hebben. Ik kan voor ieder team nuttig zijn en dat team is hopelijk Aston Martin. Gewoon alles voortzetten dat we de komende paar jaar doen."

Artikel gaat verder onder video

Dakar Rally

Alonso liet de Formule 1-seizoenen van 2020 en 2021 aan zich voorbij gaan om overwinningen en titels in andere klassen na te jagen. Het bracht hem aanzienlijke successen in de sportwagens met overwinningen in de 24 uur van Daytona en de 24 uur van Le Mans, evenals de titel in het World Endurance Championship. Daarnaast nam hij in 2020 deel aan de Dakar Rally; een uitdaging die hij hoopt nog eens aan te kunnen gaan nadat hij dertiende werd bij zijn eerste deelname.

"Ik zal altijd rijden", voegt Alonso toe. "Ik weet niet of het sportwagens of Dakar wordt, dat heb ik al een paar keer genoemd. In de sportwagens... Het is waar dat het geweldig is, maar op een bepaalde manier... Het kampioenschap winnen en Le Mans en Daytona winnen, misschien heb ik niet gejaagdheid om dit opnieuw te bereiken. En met de Dakar bijvoorbeeld, als ik op een dag de Dakar Rally zou winnen; volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd."

Aanvullende verslaggeving door Sam Hall

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)