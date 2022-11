Jan Bolscher

Dinsdag 29 november 2022 10:59

George Russell vertelt dat hij tijdens zijn eerste seizoen bij Williams zijn grootste les uit zijn Formule 1-carrière heeft geleerd. Volgens de jonge Brit is hij in gaan zien dat succes "relatief" is in de koningsklasse.

Russell kende een moeizaam begin van zijn loopbaan doordat hij in 2019 bij het team van Williams debuteerde met een driejarige deal. Hierdoor reed de 24-jarige coureur de afgelopen seizoenen met name in de achterhoede. En dat was nieuw voor Russell, die in de voorgaande jaren het GP3- en Formule 2-kampioenschap op zijn naam schreef. In de podcast High-Performance vertelt hij meer over hoe het voor hem was om van vaste podiumklant ineens naar back marker te gaan. Sinds dit jaar rijdt hij naast Lewis Hamilton bij Mercedes.

Succes is relatief

"De grootste les was waarschijnlijk dat succes relatief is", trapt Russell af. "Toen ik opgroeide als jonge coureur in het karten en de F4 tot en met de F2, betekende succes dat ik op pole position stond en races won. Toen ik in de Formule 1 kwam, was dat niet mogelijk met Williams. Ik kon niet ieder weekend teleurgesteld in mijzelf weer naar huis gaan omdat ik niet op pole stond en de race niet had gewonnen. Je moet je aanpassen. Niet je doelen, maar je verwachtingen."

Persoonlijke overwinningen vieren

Tijdens zijn periode bij Williams kreeg Russell de bijnaam 'Mr Saturday', omdat hij tijdens de kwalificatie vaak meer uit de auto haalde dan erin zat. Op zondag was het vervolgens echter vrijwel onmogelijk om die goede startposities vast te houden. "Ik vierde het als ik maar een halve seconde verwijderd was van P18 in plaats van een hele seconde, omdat dat een relatief succes was. Voor mij voelde dat als een pole position. Als ik die momenten niet zou vieren, zou een seizoen met 21 races voor mijn gevoel een eeuwigheid duren. Dat hielp mij door dat seizoen."