Zondag 27 november 2022 13:46

Robert Kubica verwacht dat hij niet meer terug zal keren in de Formule 1. De 37-jarige coureur kwam dit seizoen een paar keer in actie tijdens een vrije training voor Sauber Alfa Romeo, maar hij verwacht niet dat hij het komende jaar nog in de koningsklasse zal zijn.

De Pool maakte in 2006 zijn Formule 1-debuut en vele bestempelden hem als de kampioen van de toekomst. Toch pakte het allemaal anders uit. In 2011 besloot Kubica tijdens de winterstop deel te nemen aan de Rally van Andorra in Italië, waar het vreselijk mis ging. De Pool verloor de controle over het stuur en raakte met hoge snelheid de vangrail en raakte zwaargewond aan zijn rechterarm. De Formule 1-aspiraties werden vanaf dat moment even geparkeerd, maar in 2019 keerde hij terug als fulltime coureur van Williams.

Nadagen Formule 1-carrière

In zijn laatste jaar als vaste coureur van Williams was de Pool geen schim van zijn vroegere zelf. Hij werd natuurlijk niet geholpen door het feit dat hij alles met één hand moest doen en de terugkeer naar de Formule 1 was al een prestatie op zich. Toch bleek al snel dat Kubica niet meer kon concurrenten met de anderen en na één jaar bij Williams verkaste hij als testcoureur naar Alfa Romeo. Dat avontuur houdt na drie jaar op en de verwachting is dat de Pool niet meer terugkeert in de Formule 1.

Hello everyone, long time without writing here! I finish the 2022 season with a good feeling, but it would not be a surprise if I no longer get a seat as an official driver in Formula 1 anymore. Thank you all for your support. pic.twitter.com/A6gN9BZXn2 — Robert Kubica (@R_Kubica) November 27, 2022

Geen plekje

Via Twitter meldt hij: "Hallo allemaal, lang niet hier geschreven! Ik sluit het seizoen 2022 af met een goed gevoel, maar het zou geen verrassing zijn als ik geen plaats meer krijg als officieel coureur in de Formule 1. Bedankt allemaal voor jullie steun."