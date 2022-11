Jan Bolscher

Vrijdag 25 november 2022 15:08

De Formule 1 heeft bevestigd dat de samenwerking met Porsche met acht jaar is verlengd. Dit betekent dat de Supercup tot en met 2030 onderdeel uit zal blijven maken van het voorprogramma van de koningsklasse.

De Porsche Supercup maakte in 1993 voor het eerst haar opwachting in de paddock, en is sindsdien constant aanwezig geweest als zogenaamde supportklasse. Het kampioenschap gaat volgend jaar op 21 mei van start tijdens het raceweekend in Imola. Net als de afgelopen jaren bestaat het seizoen uit acht ronden, waarbij er op een aantal indrukwekkende circuits wordt gereden. Het verlengde contract is goed nieuws voor Nederlandse racefans, want er doen meerdere coureurs onder de rood-wit-blauwe vlag mee aan de klasse.

Samenwerking Porsche en Formule 1

Om de banden tussen de Formule 1 en de Duitse fabrikant nauwer aan te halen, zullen er individuele ronden van de Porsche Carrera Cup Japan en Porsche Carrera Cup Azië het voorprogramma tijdens raceweekenden buiten Europa blijven versterken. Er mogen maximaal 32 auto's op de startgrid staan, afhankelijk van de beschikbare plaatsen in de paddock. 28 van deze plaatsen zijn voor vaste deelnemers.

Porsche wil haar betrokkenheid binnen de Formule 1 daarnaast verder vergroten door in 2026 - als er nieuwe motorreglementen worden geïntroduceerd - als fabrikant toe te treden. Nadat een eerdere deal met Red Bull Racing geen doorgang wist te vinden, wordt er nu druk gespeculeerd over met welk team er in zee zou kunnen worden gegaan.

Porsche Supercup-kalender 2023

19 tot en met 21 mei: Imola (ltalië)

25 tot en met 28 mei: Monte Carlo (Monaco)

30 juni tot en met 2 juli: Spielberg (Oostenrijk)

7 tot en met 9 juli: Silverstone (Groot-Brittannië)

21 tot en met 23 jul: Boedapest (Hongarije)

28 tot en met 30 juli: Spa-Francorchamps (België)

25 tot en met 27 augustus: Zandvoort (Nederland)

1 tot en met 3 september: Monza (Italië)