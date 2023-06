Jan Bolscher

Dinsdag 13 juni 2023 20:44

Red Bull Racing kan aankomende zondag in Canada beslag leggen op de honderdste overwinning uit de geschiedenis van het team: een bijzondere mijlpaal die tot nu toe slechts door vier teams werd afgevinkt.

De formatie uit Milton Keynes is dit jaar bij uitstek het te kloppen team in de Formule 1. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez borduurde afgelopen winter voort op het succesvolle concept van 2022, en zag het geleverde werk uitbetaald worden in de vorm van zeven overwinningen na zeven races. De voorsprong in het wereldkampioenschap bij de constructeurs is dan ook groot. Red Bull Racing gaat met 287 punten aan kop, gevolgd door Mercedes met 152 punten en Aston Martin met 134 punten. Afgelopen jaar werd het kampioenschap met 759 punten veilig gesteld.

Dominantie Red Bull Racing

Bij de coureurs is het Verstappen die met 170 punten het klassement aanvoert, gevolgd door zijn Mexicaanse teammaat met 117 punten en Fernando Alonso met 99 punten. De Nederlander won dit jaar al vijf races, waar Pérez twee keer als eerste over de streep kwam. De laatste tijd is er door de concurrentie meerdere keren geopperd dat Red Bull Racing op papier in staat is dit jaar alle 23 races te winnen, iets dat Red Bull-topman Helmut Marko ook erkende.

Problemen in Montreal?

De Oostenrijker waarschuwde er echter voor dat het momentum zo gauw kan verdwijnen als dat het komt: "We kunnen in Montreal al uitdagingen tegenkomen. De kans om deze droom te realiseren wordt alleen groter als beide auto's kunnen winnen", klonk het onder andere. Mocht Verstappen of Pérez aanstaande zondag in Canada als eerste over de streep komen, betekent dat de honderdste overwinning in de Formule 1 voor Red Bull Racing: iets dat tot nu toe alleen Ferrari, McLaren, Mercedes en Williams is gelukt.