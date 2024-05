Bij acht coureurs is voorafgaand aan het F1-raceweekend in Miami de volledige motor voor de eerste keer dit seizoen vervangen. Daarnaast heeft ook Max Verstappen er voorafgaand aan de Grand Prix in Miami aan moeten geloven.

De MGU-H, MGU-K, verbrandingsmotor en Turbo Charger van Charles Leclerc, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Lando Norris, Lance Stroll, Fernando Alonso, Zhou Guanyu en Valtteri Bottas zijn vervangen voor het weekend in Miami. Voor al deze coureurs is het de eerste van de drie keer dat de motor vervangen mag worden en dus pas de tweede motor van de vier dit gedurende het seizoen gebruikt mogen worden zonder straf. Leclerc en Sainz zagen verder voor de tweede keer hun Exhaust System vervangen worden, iets wat bij Piastri, Norris, Stroll en Alonso voor de eerste keer dit seizoen gebeurde.

Nieuwe versnellingsbak voor Verstappen

Wat betreft de versnellingsbakken is het in Miami een stuk rustiger gebleven en werden er ook geen straffen uitgedeeld. Verstappen heeft wel deels een nieuwe versnellingsbak gekregen, waarbij het vooral over de binnenkant gaat. Dit is de tweede keer dat de binnenkant van de versnellingsbak bij de Nederlander is vervangen van de drie keer dat dit zonder straf mag. Bij Lando Norris is de hele versnellingsbak voor de eerste keer dit seizoen vervangen.

