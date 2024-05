Max Verstappen heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Miami als snelste afgesloten. De Nederlander kende een ietwat rommelige sessie, maar had aan één snelle run voldoende om Oscar Piastri en Carlos Sainz met ruim een tiende voor te blijven. Een domper was er voor Charles Leclerc, die door een spin geen meters kon maken tijdens deze enige oefensessie van het weekend.

De eerste en tevens ook gelijk laatste vrije training van dit weekend in Florida ging onder half-zonnige omstandigheden van start. De teams hadden slechts een uur de tijd om hun auto te leren kennen en dan wil je de tijd het liefst optimaal benutten. McLaren slaagde hier niet in, want Norris was amper buiten of moest alweer naar binnen komen om z'n auto te laten nakijken. Ook Leclerc kende geen vlekkeloos begin van het weekend in Miami, want hij spinde en kwam over dwars op de baan te staan. Omdat de andere coureurs constant voorbijreden, kreeg Leclerc niet de gelegenheid rustig zijn auto te keren. Het resulteerde in een rode vlag en dat was een bittere pil voor de Monegask, die hierdoor alle voorbereidingstijd voor dit weekend in één klap kwijt was. De rode vlag duurde gelukkig niet lang, want de klok tikt tijdens een vrije training gewoon door bij een neutralisatie. De coureurs konden dus vrij snel weer hun programma vervolgen.

Verstappen in de luwte in eerste helft training

Vervolgens verschenen ook langzaam de eerste serieuze rondetijden op het bord. Pérez voerde het veld aan, gevolgd door de beide Mercedessen van Hamilton en Russell. Verstappen liet zich in de eerste helft van de training niet zien wat betreft snelle rondetijden. De Nederlander leek met meer brandstof aan boord een ander programma af te werken. De regerend wereldkampioen reed op de medium band in het eerste deel en kende daarbij overigens ook nog twee klein momentjes: hij verremde zich tweemaal en schoot daardoor rechtdoor. Sainz was enige tijd later de eerste die de tijd van Pérez scherper wist te zetten. De Spanjaard ging drie tienden sneller dan de Red Bull en zette zodoende een nieuwe snelste tijd neer.

Verstappen heeft aan één run genoeg voor snelste tijd

Naarmate de sessie zich verder richting het einde begaf, wisselden steeds meer coureurs naar de zachte band om een snelle run te doen. Dit resulteerde in snellere rondetijden en het was Verstappen - die tot dat moment een ietwat rommelige sessie kende - de toon zette. In de laatste paar minuten klokte hij in zijn eerste snelle run direct de snelste tijd. Verstappen liet een 1:28.595 noteren op het zachtste rubber en dat was een tiende sneller dan Piastri en Sainz, die respectievelijk tweede en derde werden. Daarachter volgden Russell, Stroll, Pérez, Hamilton, Tsunoda, Ocon en Gasly.

🏁 PRACTICE TOP TEN 🏁



Verstappen 📸

Piastri

Sainz

Russell

Stroll

Perez

Hamilton

Tsunoda

Ocon

Gasly#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/KMDaRknrCp — Formula 1 (@F1) May 3, 2024

