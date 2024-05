F1 TV pro abonnement: Wat krijg je en wat kost het per maand?

Sinds 2022 zijn de rechten van de Formule 1 in handen van Viaplay en zijn er samenvattingen te zien op Ziggo Sport en NOS. Voor alle volledige sessies van het seizoen in de Formule 1, maar ook Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup kun je niet alleen bij Viaplay terecht in Nederland. De andere optie is F1 TV.

F1 TV Pro: Wat krijgt je?

Met het pakket van F1 TV Pro krijg je toegang tot een livestream van iedere officiële sessie, maar kun je ook switchen tussen alle onboard-camera's, waardoor je live mee kunt rijden met een coureur naar keuze. Tevens luister je met F1 TV Pro naar alle boordradio's van de rijders en de pitmuur. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over reclames, want F1 TV Pro biedt alles advertentie- en reclamevrij aan. Je hoeft dus geen minuut van het spektakel op en naast de baan te missen. Ook wordt het volledige voorprogramma van de Formule 1, waaronder de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup, uitgezonden.

Met de 20 cockpitcamera's bepaal jij wat je wil zien en luister je live naar onbewerkte boardradio's.

€11,90 per maand

Met F1 TV Pro hoef je niet thuis te blijven om een Grand Prix te kijken. Je streamt het racespektakel eenvoudig naar ieder gewenst apparaat. Zo kijk je de Formule 1 op je televisie, computer, tablet of smartphone. Een abonnement kost 11,90 euro per maand, waarmee F1 TV Pro een van de goedkopere en meest complete streamers op de markt is.