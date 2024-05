Craig Slater van Sky Sports F1 weet te melden dat Adrian Newey, de ontwerper van Red Bull Racing die afscheid neemt van het team en na 2024 officieel op zoek zal gaan naar een andere baan, zich 'ondergewaardeerd voelde' bij Red Bull en het team hem moest overtuigen om bij te tekenen.

Bij Sky Sports weet Slater het volgende te melden over de vertrekkende Newey en zijn situatie bij Red Bull. "Ik denk dat er een langer spel is en een kortere reeks gebeurtenissen die hebben geleid tot het vertrek van Newey. Ik denk dat je het op de langere termijn op zijn kop kunt zetten en kunt zeggen dat Christian Horner er heel goed aan heeft gedaan om Adrian Newey 18 jaar lang tevreden te houden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over Newey-clausule in contract Verstappen: "Op wat voor manier dan ook geen link"

Newey werd overgehaald om in 2023 nieuw contract te tekenen

Volgens Slater wilde Newey zijn contract in 2023 niet verlengen bij Red Bull, maar werd hij door het team overgehaald om dit toch wel te doen. "Hij heeft afgelopen mei een nieuw contract getekend en het is mij uitgelegd dat hij overgehaald moest worden om dat te doen. Hij dacht er toen ook over om weg te gaan. Maar ik denk wel dat de recente gebeurtenissen een rol hebben gespeeld. Er is een ruzie geweest, ik denk dat we het zo moeten noemen, tussen hem en Christian Horner. Er is het afgelopen jaar een afstand ontstaan tussen die twee mannen."

OOK INTERESSANT: Marko geeft toe niet helemaal zeker te zijn of Verstappen contract uitzit na vertrek Newey

Burgeroorlog binnen Red Bull hielp niet

Slater vervolgt door te stellen dat niet alleen de situatie rondom Horner de reden is geweest dat Newey klaar was bij Red Bull. "Er is ook nog die burgeroorlog bij Red Bull, de wrijving tussen de Thaise meerderheidseigenaar en de 49 procent Oostenrijkse eigenaar, Mark Mateschitz, zoon van Dietrich Mateschitz. Dat heeft een ongelukkige werkomgeving gecreëerd voor Newey, die zich ondergewaardeerd voelt voor het werk dat hij heeft gedaan. Er zijn mensen in het ontwerpbureau die blij zijn dat hij verder gaat. Ze vonden zijn werkwijze grillig en nu hebben ze de kans om te bewijzen dat het niet alleen om Adrian Newey draait. Maar er zit een diepere geschiedenis aan vast en we moeten de redenen voor het vertrek niet allemaal toeschrijven aan de controverse rond Christian Horner op dit moment."

Gerelateerd