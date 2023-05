Jan Bolscher

Maandag 8 mei 2023 00:28 - Laatste update: 00:31

Max Verstappen legt uit waarom hij ervoor heeft gekozen om in Miami een andere bandenstrategie dan teammaat Sergio Pérez te hanteren: iets wat er aan bijdroeg dat de Nederlander er na 57 ronden met de overwinning vandoor wist te gaan.

Verstappen ving de Grand Prix van Miami aan vanaf de negende plaats nadat hij op zaterdag de dupe werd van een rode vlag in de slotminuten van de kwalificatie. De Nederlander moest zodoende noodgedwongen een inhaalrace verrijden, en besloot daarom op de harde band te vertrekken. Een goede zet, zo bleek al vroeg in de race. Op het witte rubber wist Verstappen in hoog tempo naar de tweede plaats te rijden, om vervolgens tijdens zijn pitstop te switchen naar mediums. Met een groot bandenvoordeel ten opzichte van Pérez, die na zijn pitstop zijn weg op de hards vervolgde, was het vervolgens een relatief eenvoudig kunstje voor de Nederlander om op de baan aan zijn teammaat voorbij te gaan en de leiding in de wedstrijd over te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Logisch nadenken

"Ja, best wel", vertelt Verstappen met een glimlach als hij na afloop door Viaplay wordt gevraagd of hij heeft genoten van de race. "Het was een hele sterke race en gelukkig heb ik geen problemen gehad in het begin. Het was een beetje moeilijk in die eerste bocht, maar ik nam niet te veel risico." Gevraagd naar de afwijkende bandenstrategie, klinkt het: "We hadden hetzelfde [als Pérez, red] kunnen doen, maar we wisten niet precies hoe die gele band het vol zou houden. Als je logisch nadenkt: je zit vol met benzine, het is warm op de baan. Die harde band is wat robuuster als je in het verkeer zit en zou het normaal wat beter vol moeten houden dan zo'n medium band."

Veel vraagtekens

Starten op de hardste compound bracht echter ook een risico met zich mee: "Als je dan eenmaal in de vrije lucht zit, moet je wel de snelheid hebben om die meters ook te maken en het gat hetzelfde te houden", legt de tweevoudig wereldkampioen uit. "Dat hebben we kunnen doen, dus dat was top. Ik moest zorgen dat ik een lange stint kon rijden op die band, maar ik wist zelf niet hoe lang of hoe agressief ik kon zijn. Misschien dat ik daarom in het midden van de race wat rustiger aan deed. Op een gegeven moment wist ik dat als ik vol gas zou gaan en de banden zouden gaan slijten, ik het nummer [qua ronden, red] waar ik naar toe wilde wel zou halen. Daarom werd het gat daarna weer groter."