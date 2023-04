Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 18:29

Het team van Mercedes kent tot nu toe opnieuw een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Teambaas Toto Wolff heeft daarom een moment genomen om de fans te bedanken voor alle support.

De Duitse grootmacht verscheen afgelopen jaar met een unieke auto op de baan. De filosofie achter de W13 was het zogenaamde no sidepods concept, waarmee in eerste instantie werd gedacht dat Mercedes de nieuwe technische reglementen maximaal benut had. De prestaties bleken echter al snel tegen te vallen. Er kon geen vuist gemaakt worden ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari en George Russell en Lewis Hamilton moesten tekenen voor de respectievelijk vierde en zesde plaats in het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Teleurstellende performance

Tegen het einde van het seizoen leek het gat naar de concurrentie echter grotendeels gedicht. In Brazilië sleepte Mercedes zelfs een één-tweetje uit het vuur, direct de enige overwinning van het jaar. Maar ook 2023 is inmiddels zeer teleurstellend van start gegaan. Het gat naar met name Red Bull Racing is opnieuw groot, al kan doordat ook Ferrari tegenvallend presteert, wel met regelmaat om podiumplaatsen gevochten worden.

Videoboodschap Wolff

Wolff heeft via een video op de social media-kanalen van het team een moment genomen om alle fans te bedanken voor hun steun, ondanks de tegenvallende prestaties: "Ik wil jullie vertellen dat we ontzettend dankbaar zijn dat jullie ons dit seizoen tot nu toe zo gesupport hebben. Het is niet makkelijk geweest", trapt hij af. "Maar als dat het wel zou zijn geweest, zou het niet zo spannend zijn geweest en zou dit de Formule 1: de koningsklasse van de autosport, niet zijn geweest."

De Oostenrijker vervolgt: "Iedereen hier in de fabriek is super druk geweest en we hebben de afgelopen weken allemaal non-stop gewerkt ter voorbereiding om weer het circuit op te gaan. Daar kijken we naar uit, en ook naar dat jullie voor ons juichen terwijl we racen voor een volgende podiumplaats, overwinning of wereldkampioenschap. Bedankt en tot snel."