Jan Bolscher

Maandag 27 maart 2023 11:10

De organisatie van Hart voor auto's meldt dat onbekenden afgelopen zondag tijdens een evenement op het TT Circuit in Assen tientallen auto's hebben beschadigd. Het zou onder andere gaan om het bekrassen van auto's en het losdraaien van wielbouten.

Eerder werd door een autowebsite geschreven over het vernielen van ruim driehonderd auto's. De schuldige zou een "milieuwappie" zijn, die inmiddels was aangehouden door de politie. Organisator Ronald van den Broek vertelt dat bovenstaande hem niet bekend is, maar het klopt dat er meerdere auto's zijn beschadigd tijdens het evenement: "We hebben enkele tientallen meldingen gekregen van gedupeerde eigenaren, maar laat duidelijk zijn: Iedere bekrassingen is er één te veel", citeert Dagblad van het Noorden.

Beschadigen van auto's

Naast het bekrassen van auto's raakte bij één van de auto's een wiel los tijdens het rijden: "Vermoedelijk doordat iemand de bouten heeft losgedraaid", aldus Van den Broek." Of er - zoals wordt gesuggereerd - ook suiker en water in olietanks is gedaan, is op moment van schrijven niet bekend: "Dat weet ik nu niet. De komende dagen willen we gebruiken om de feiten op een rijtje te schrijven." De circuitdag werd georganiseerd om geld in te zamelen voor de inrichting van de binnentuin van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Reactie Tim Coronel

Ook Tim Coronel was afgelopen zondag aanwezig. Op LinkedIn schrijft hij, vermoedelijk zonder op de hoogte te zijn van bovenstaande recente informatie: "Wat een mooi weekend was het in Assen op Hart voor Auto's en dan zie je dat mooie auto's echt veel mensen trekken. Ruim 20.000 man die er echt van houden. Toch raar dat een of andere milieudebiel driehonderd unieke auto's bewust beschadigd en ook nog levensgevaarlijk wielen losdraait (echt debiel ben je dan, er kunnen doden ontstaan). Zo iemand dienen ze echt op te sluiten of er overheen... Alle andere betrokkenen bedankt voor de mooie dag."