Eddie Jordan is van mening dat het zaak is voor Red Bull Racing om ervoor te zorgen dat Max Verstappen dit seizoen beslag kan leggen op zijn vierde wereldkampioenschap, wil de renstal zeker weten dat de Nederlander niet besluit te vertrekken.

Max Verstappen en Red Bull Racing leken jarenlang samengesmolten, maar sinds enkele maanden is de toekomst van de Nederlander enigszins op losse schroeven komen te staan. De Oostenrijkse grootmacht wordt dit jaar geteisterd door vertrekkende kopstukken en onrust binnen het team, waar Verstappen juist altijd predikt dat rust in de tent het allerbelangrijkst is. Daarnaast is de performance van Red Bull Racing dit seizoen enorm afgevlakt.

Afgevlakte performance Red Bull Racing

De renstal lijkt de oorzaak van het probleem - een slechte correlatie tussen de verouderde windtunnel en het circuit - inmiddels te hebben gevonden, maar het is de vraag hoe snel Red Bull Racing ook met een oplossing weet te komen. Aston Martin heeft de deur voor Verstappen open gezet en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt niet onder stoelen of banken dat hij altijd open staat voor gesprekken met de 27-jarige Limburger. Volgens Eddie Jordan is het daarom zaak voor Red Bull Racing om ervoor te zorgen dat Verstappen dit jaar beslag kan leggen op het wereldkampioenschap, willen ze hem behouden.

Toekomst Max Verstappen

"De Red Bull is nog steeds een ontzettend snelle auto, en ik denk dat Max het kampioenschap kan winnen", klinkt het in de podcast Formula for Succes. "Daar ben ik van overtuigd, maar als ze niet dat kleine beetje van hun 'mojo' hebben teruggevonden dat ze kwijt zijn geraakt... Ik hoop het voor Red Bull. Ze moeten dat terugvinden. Dit speelt in het hoofd van Max. Blijft Max daar tot 2026 of 2027? Ik weet het antwoord niet, maar als je het zeker wil weten, dan moet je zorgen dat je het huidige probleem vindt. Ik zou zeggen dat Max dit jaar het kampioenschap moet winnen om ervoor te zorgen dat hij er nog steeds rijdt in 2027", aldus de voormalig teameigenaar.

