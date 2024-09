Het is Charles Leclerc voor de vierde keer in Bakoe niet gelukt om de pole position om te zetten in de zege. Oscar Piastri was uiteindelijk als eerst over de streep gekomen en pakte daarmee zijn tweede Grand Prix-overwinning uit zijn carrière.

Leclerc startte zondagmiddag vanaf pole position en kon lange tijd zichzelf verdedigen ten opzichte van de McLaren van Piastri. Toch werd in ronde twintig de snelheid van de MCL38 te veel voor de Monegask die geen antwoord had op de inhaalactie van Piastri, die uiteindelijk als eerste over de streep kwam en daarmee zijn tweede Grand Prix-overwinning uit zijn carrière heeft weten te pakken.

Grand Prix van Azerbeidzjan

Na afloop legt Leclerc bij Guenther Steiner uit dat er niet was geoefend op de harde banden. "Zodra we de harde banden erop hadden gezet, waren we direct competitief en de auto voelde goed. We hadden geen longruns gedaan tijdens VT1. We gingen voor een afstelling waarvan we wisten dat het tijdens de race misschien wat moeilijker zou worden. Vooral op de harde banden zat ik echt te worstelen met de achterbanden. Ik dacht bij bepaalde bochten dat ik de auto echt in de muur zou zetten", zo blikt Leclerc terug.

Knokpartij om de leiding

Het gevecht met Piastri was er eentje om de vingers bij af te likken, al lukte het niet om de McLaren te verschalken. "McLaren en Oscar hebben gewoon een fantastische job gedaan. Het is enorm balen voor Carlos [Sainz] in de laatste ronde, hopelijk is iedereen in orde. Geen goede dag voor het team." Op het moment dat Leclerc de leiding verloor, had hij nog het vertrouwen om terug te klappen. "Dat was genieten, want je hebt veel kansen om in te halen. McLaren had, geloof ik, iets minder downforce staan. Ze waren vooral op de rechte stukken erg snel. In de bochten waren wij sneller. Toen Oscar mij inhaalde, dacht ik nog: 'Gewoon kalm blijven, banden beheren en dan pakken we hem later wel. Het was echter een heel stuk moeilijker dan gedacht. Ik kon niet zo dichtbij komen als ik zou willen. Ik heb niet zo goed verdedigd als ik dacht dat ik zou kunnen. Soms maak je fouten en ik zal ervan leren", aldus Leclerc.

