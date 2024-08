Valtteri Bottas heeft naar verluidt de beste papieren om volgend seizoen een stoeltje bij Sauber te bekleden, voordat in 2026 de transitie naar Audi wordt gecompleteerd. Beide partijen zouden het echter nog niet eens zijn over de inhoud van het contract.

Het Formule 1-team van Sauber wordt eind 2025 omgedoopt tot Audi, waarmee de Duitse fabrikant in 2026 haar entree in de sport maakt als fabrieksformatie. Enige tijd geleden werd bekend dat Nico Hülkenberg zich vanaf volgend seizoen bij Sauber/Audi voegt en voor meerdere jaren heeft getekend. Wie de teammaat van de ervaren Duitser wordt, is nog niet bekend. De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt dat Valtteri Bottas, momenteel ook in dienst van Sauber, de beste papieren heeft.

Twee mogelijkheden

Beide partijen zouden het echter nog niet eens zijn over de inhoud van het contract. Waar Bottas naar verluidt een eenjarige deal wil met een optie voor nog een seizoen, wil Audi naar verluidt alleen een éénjarig contract aanbieden, zodat zij voorafgaand aan het seizoen van 2026 opnieuw de rijdersmarkt op kunnen. Mochten Bottas en Audi er niet uit komen, worden de pijlen volgens de Italiaanse website gericht op Gabriel Bortoleto: de negentienjarige McLaren-junior die afgelopen jaar het Formule 3-kampioenschap won.

Bottas boekt progressie

In Zandvoort liet Bottas tegenover onder andere GPFans weten dat hij gesprekken voert met Audi-topman Mattia Binotto: "Mijn prioriteit ligt bij Audi. Sinds de aankondiging van het merk heb ik mijn interesse getoond", klinkt het. "Mattia kent mij een beetje en we hebben elkaar nu beter leren kennen. Toen ik bij Mercedes reed en hij bij Ferrari zat, namen we het tegen elkaar op. Zij maken uiteindelijk de beslissing, en ze brengen ongetwijfeld hun opties in kaart. Maar ik kan me voorstellen dat ik mij in een goede positie begeef. Uiteindelijk is het aan Binotto en Audi. We hebben wat progressie geboekt, maar meer dan dat kan ik er nog niet over zeggen."

