GPFans helpt je de zomerstop door met unieke miniserie richting Grand Prix van Nederland

De zomerstop is in volle gang, maar dat betekent niet dat je tijdens de Grand Prix-loze weken niet aan je dagelijkse portie rook, snelheid en verbrand rubber kunt komen. GPFans helpt je de zomer door en doet dat met een heuse mini-serie: 'Sim-ply Lovely'. In de serie blikken we samen met prominente gasten vooruit op de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, de eerste race na de zomerstop.

In Sim-ply Lovely neemt presentator Dion de Brouwer je mee op een virtuele race-ervaring richting de Grand Prix van Nederland. Samen met een diverse groep influencers en professionele coureurs gaat hij de uitdaging aan in de game EA Sports F124. Tijdens de show legt hij zijn gasten het vuur aan de schenen in de Bandenwarmers-quiz en strijdt hij met hen om de snelste rondetijd op Circuit Zandvoort. In deze vierdelige serie komen de grootste namen uit de gaming- en racewereld voorbij, in samenwerking met Red Bull Nederland.

Op elke donderdag tot en met de Dutch Grand Prix verschijnt er een nieuwe aflevering op ons YouTube-kanaal, waarbij er prominente namen als Robert Doornbos en Emily de Heus verschijnen in de speciaal ingerichte Red Bull simrace-studio. De eerste aflevering gaat op donderdag 1 augustus rond de klok van vier uur in première op YouTube.

