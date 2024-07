VIDEO: Max had letsel na crash op Silverstone in 2021, 'beslissing over Pérez in zomerstop' | GPFans News

Max Verstappen heeft onthuld dat de klapper in Copse in 2021 op Silverstone, veroorzaakt door Lewis Hamilton, hem letsel heeft opgeleverd. Zo had de Nederlander na de crash van ongeveer 51G moeite met zijn zicht. Ondertussen onthult Helmut Marko dat het team in de zomerstop de verrichtingen van 'Checo' gaat evalueren en zo nodig een beslissing gaat nemen. Bekijk de nieuwe GPFans News Video hieronder.

{/embed} {/embed}

Gerelateerd