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Laurent Mekies and Max Verstappen

VIDEO | Red Bull veegt FIA-claim van tafel, Verstappen trekt pijnlijke conclusie | GPFans Recap

VIDEO | Red Bull veegt FIA-claim van tafel, Verstappen trekt pijnlijke conclusie | GPFans Recap

Famke Stevering

Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is het toch wel verwonderlijk dat juist zijn team beschikt over de beste verbrandingsmotor. De Fransman legt de data ernaast en stelt dat de uitslag van de FIA over de Additional Development and Upgrade Opportunities haast niet kan kloppen.

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