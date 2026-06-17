Patrese ziet titelkansen voor Hamilton: 'Ferrari verbetert sneller dan Mercedes'
Patrese ziet titelkansen voor Hamilton: 'Ferrari verbetert sneller dan Mercedes'
Lewis Hamilton maakt volgens Riccardo Patrese nog altijd serieus kans op de wereldtitel. De 72-jarige Italiaan stelt dat de ontwikkelingscurve van Ferrari indrukwekkender is dan die van concurrent Mercedes en dat de strijd om het kampioenschap daardoor volledig open ligt.
Hoewel Kimi Antonelli momenteel het wereldkampioenschap aanvoert met 156 punten, is de spanning na de meest recente race in Spanje volledig terug. Hamilton schreef daar afgelopen weekend geschiedenis door zijn eerste overwinning voor Scuderia Ferrari te boeken. De Italiaanse renstal introduceerde in Barcelona een omvangrijk updatepakket, waaronder een volledig nieuwe voorvleugel en een aangepaste vloer, wat direct resulteerde in een zege voor de nummer twee van het kampioenschap.
Krachtsverhoudingen verschuiven
Patrese ziet op basis van de recente ontwikkelingen dat de krachtsverhoudingen op de grid aan het verschuiven zijn. "Ferrari zal zeker verbeteren", stelt de analist bij BetBrothers. "Maar dat geldt ook voor Mercedes. Ferrari en Mercedes zullen het samen uitvechten", voorspelt hij. Daarbij plaatst de Italiaan wel een belangrijke kanttekening over het ontwikkelingstempo van beide topteams. "Ik moet wel zeggen dat sinds de eerste race de mate van verbetering bij Ferrari beter is geweest dan die van Mercedes. Hun kwaliteit is omhooggegaan", aldus Patrese. Volgens de ambassadeur heeft dat ook te maken met het startpunt van de concurrent. "Mercedes zat in Melbourne al op een heel hoog niveau", legt de analist uit.
Zeg nooit nooit
Mercedes-AMG Petronas kende inderdaad een dominante seizoensstart. Antonelli wist de eerste maanden van het jaar vijf opeenvolgende zeges te boeken, waaronder overwinningen in Miami, Canada en Monaco. In Spanje viel de negentienjarige klassementsleider echter uit met een mechanisch defect, terwijl hij in een kansrijke positie reed. Ondanks die tegenslag leidt de jonge Italiaan nog steeds het kampioenschap. Door de uitvalbeurt van de Mercedes-coureur en de overwinning van Hamilton is het gat tussen beide rijders geslonken tot 41 punten. Met nog vijftien Grands Prix op de kalender, te beginnen met de race in Oostenrijk later deze maand, is er volgens Patrese nog van alles mogelijk. "We hebben dit seizoen nog veel races te gaan. Dus je weet het maar nooit. Zeg nooit nooit", benadrukt de analist. "Lewis Hamilton maakt absoluut nog kans. Hij staat misschien veertig punten achter Kimi Antonelli, maar dat is niet zo veel als je kijkt naar het aantal races dat we nog te gaan hebben", besluit de 72-jarige Italiaan.
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