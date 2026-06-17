Schouten over razendsnelle Verstappen in GT3: "Dat had ik niet verwacht"
Schouten over razendsnelle Verstappen in GT3: "Dat had ik niet verwacht"
Dirk Schouten heeft dit jaar bij Max Verstappen een uitzonderlijke prestatie gezien door direct competitief te zijn in de GT3-klasse op de Nürburgring Nordschleife. De deelnemer aan de Porsche Mobil 1 Supercup stelt dat de viervoudig Formule 1-kampioen niet alleen ongekend snel is, maar ook een enorme aantrekkingskracht uitoefent op het publiek.
Verstappen werkte eerder dit jaar een uitgebreid test- en raceprogramma af op het beroemde Duitse circuit. Tijdens de 24 uur van de Nürburgring in mei domineerde de Nederlander grote delen van de wedstrijd in een Mercedes-AMG GT3 Evo van zijn eigen team, totdat een gebroken aandrijfas in de slotfase een einde maakte aan de race. Desondanks wist de kopman van Verstappen.com Racing indruk te maken op de concurrentie door de snelste raceronde van 8:12.818 te noteren.
Indrukwekkende aanpassing
Schouten, die dit seizoen uitkomt in de Porsche Supercup, volgt de verrichtingen van zijn landgenoot met bewondering. "Het is heel speciaal. Er zijn superveel goede coureurs in de GT3-klasses, echte toppers. Max komt er even bij met wat testdagen. Om dan zo snel al zó snel te zijn, dat had ik niet verwacht", laat de coureur uit Hoorn optekenen tegenover GPFans. Naast de pure snelheid op de baan benadrukt hij ook de passie die Verstappen uitstraalt. Volgens hem heeft de deelname van de Formule 1-coureur een positieve invloed op de hele raceklasse. "Prachtig, je ziet dat Max zo gepassioneerd is in de sport. Hij doet het fantastisch. In iedere sport waar hij instapt gaat hij hard. Hij doet het fantastisch en hij brengt ook superveel fans naar de GT3-klasses", aldus Schouten.
Een eigen droom
De succesvolle uitstapjes van Verstappen wakkeren ook de ambities van Schouten zelf aan. Het project Verstappen.com Racing is inmiddels een meerjarige samenwerking aangegaan met Mercedes-AMG Motorsport voor onder andere endurance-races op de Nordschleife, een pad dat de jonge Porsche-coureur eveneens ambieert. "Ik wil uiteindelijk natuurlijk ook naar de GT3. Dan is het alleen maar mooi als Max dat nu ook doet", vervolgt hij. Racen op de beruchte 'Groene Hel' staat dan ook hoog op het verlanglijstje van de 25-jarige coureur. "Het is voor mij zeker een droom. Ik heb daar al redelijk wat coureurs over gesproken en die zeggen allemaal dat de Nordschleife de mooiste baan is ter wereld. Ik wil het een keer meemaken en het gaat eraan komen", besluit Schouten vol vertrouwen over zijn eigen toekomst in de autosport.
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