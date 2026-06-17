Hamilton-superfan krijgt tijdens bruiloft nieuws over eerste zege voor Ferrari
Hamilton-superfan krijgt tijdens bruiloft nieuws over eerste zege voor Ferrari
Een virale video gaat momenteel het internet over, waarin te zien is hoe een kersverse bruid tijdens haar huwelijksdag het nieuws krijgt dat Lewis Hamilton de Grand Prix van Spanje heeft gewonnen.
Hamilton kende afgelopen zondag een uitstekend weekend op het circuit van Barcelona-Catalunya. De inmiddels 41-jarige coureur bezorgde Ferrari hiermee de eerste overwinning in het rood en stelde tegelijkertijd zijn 106e Grand Prix-zege veilig. Door dit resultaat staat de Brit momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 115 punten, achter klassementsleider Kimi Antonelli van Mercedes. Omdat de race in Spanje samenviel met de trouwdag van het stel, was de bruid tot op dat moment nog niet op de hoogte van de uitslag.
Bruidegom deelt Formule 1-nieuws tijdens speech
Tijdens het huwelijksdiner nam bruidegom Will het woord voor zijn toespraak. "Ik wil even beginnen met te zeggen dat Lewis heeft gewonnen in Barcelona", zo sprak hij tot grote verbazing van zijn vrouw Sharon. "Nee, dat heeft hij niet!", reageerde de bruid vol ongeloof, waarna haar kersverse echtgenoot het nieuws lachend bevestigde. De onthulling zorgde voor luid gejuich bij de aanwezige gasten. "Dat is het hardste gejuich van de dag", grapte Will. Terwijl Sharon de overwinning van haar idool vol emotie verwerkte, sloot de bruidegom af met een romantische noot: "Daar heb ik op gewacht. Dat is het op één na beste wat er vandaag is gebeurd."
Formule 1 deel video
Dat het nieuws zoveel losmaakte bij de bruid, is geen verrassing. Sharon staat bekend als een zogeheten 'super-fan' van de coureur en heeft zelfs een 'LH44'-tatoeage op haar lichaam staan. De beelden van het bijzondere moment werden aanvankelijk op TikTok gedeeld gingen al snel viraal. Inmiddels heeft ook de officiële Formule 1-organisatie de video opgepikt en via hun eigen kanalen op X gedeeld om het pasgetrouwde stel te feliciteren.
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