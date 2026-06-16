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Toto Wolff, Barcelona GP, 2026, generic

Titelkansen Mercedes in gevaar? Dít probleem blijft telkens terugkomen | GPFans Special

Titelkansen Mercedes in gevaar? Dít probleem blijft telkens terugkomen | GPFans Special

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Mercedes leidt voorlopig nog altijd het kampioenschap, maar er lijken toch haarscheurtjes in de dominantie van de Zilverpijlen te zitten. Meerdere keren zijn George Russell en Kimi Antonelli getroffen door problemen met de power unit, die ook in Barcelona nog niet volledig waren opgelost. Wat is er aan de hand bij Mercedes en komen de titelkansen mogelijk in gevaar? In deze GPFans Special duiken we erin!

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