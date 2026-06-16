Titelkansen Mercedes in gevaar? Dít probleem blijft telkens terugkomen | GPFans Special
Titelkansen Mercedes in gevaar? Dít probleem blijft telkens terugkomen | GPFans Special
Het team van Mercedes leidt voorlopig nog altijd het kampioenschap, maar er lijken toch haarscheurtjes in de dominantie van de Zilverpijlen te zitten. Meerdere keren zijn George Russell en Kimi Antonelli getroffen door problemen met de power unit, die ook in Barcelona nog niet volledig waren opgelost. Wat is er aan de hand bij Mercedes en komen de titelkansen mogelijk in gevaar? In deze GPFans Special duiken we erin!
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