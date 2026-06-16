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George Russell, Mercedes, Singapore, 2025

Russell ziet Mercedes grip verliezen door problemen: "Grote zorg voor ons"

George Russell, Mercedes, Singapore, 2025 — Foto: © IMAGO

Russell ziet Mercedes grip verliezen door problemen: "Grote zorg voor ons"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Volgens George Russell baren de recente technische problemen bij Mercedes het team grote zorgen. De Brit eindigde afgelopen zondag als tweede tijdens de Grand Prix van Spanje, maar zag teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in de slotfase uitvallen met een defect. Het was niet de eerste keer dat een door Mercedes aangestuurde krachtbron stilviel. Russell benadrukt dat de betrouwbaarheid momenteel een zwakke plek is.

Antonelli leek in Barcelona op weg naar de tweede of eerste plaats, totdat zijn wagen een paar ronden voor het einde plotseling stilviel in bocht 5. Mercedes heeft inmiddels bevestigd dat een elektrische storing de oorzaak was van de uitvalbeurt. Het is de tweede grote technische domper voor de Duitse renstal in korte tijd, nadat Russell eerder in Canada de finish niet haalde door een batterijprobleem. Ook McLaren ervaarde al de betrouwbaarheidsproblemen van de Mercedes-motor.

Russell spreekt van "grote zorg" bij Mercedes

Hoewel Russell zelf tevreden was met zijn foutloze race in Spanje, baalt hij van de situatie aan de andere kant van de garage. Tijdens de persconferentie na afloop sprak hij zijn bezorgdheid uit. "Ik had geluk met de uitvalbeurt van Kimi. Het is zonde om te zien hoe de race voor hem eindigde", aldus Russell. Hij wijst daarbij naar de bredere trend binnen het team. "Voor ons als team en als fabrikant hebben we de laatste tijd een paar uitvalbeurten gehad, dus dat is een grote zorg voor ons", stelt de coureur.

De betrouwbaarheid van de Mercedes heeft ook Russell zelf al parten gespeeld dit seizoen. Gevraagd naar hoe hij met deze teleurstellingen omgaat, is de drievoudig podiumklant van dit seizoen eerlijk. "Het is zwaar. Het is geen makkelijke sport", vertelt Russell. "We werken elke dag van ons leven om deze droom te verwezenlijken, en als dingen buiten je controle om tegenzitten, is dat moeilijk te accepteren", verklaart de meervoudig Grand Prix-winnaar.

Ondanks de nulpunter in Catalonië behoudt Antonelli de leiding in het wereldkampioenschap met 156 punten. Russell volgt op een achterstand van vijftig punten op de derde plaats. Omdat racewinnaar Lewis Hamilton de achterstand op de Italiaanse WK-leider heeft verkleind tot 41 punten, zal Mercedes de betrouwbaarheid snel op orde moeten krijgen om de titelstrijd niet in gevaar te brengen.

Tussenstand F1 WK 2026
Positie Coureur Punten
1 Andrea Kimi Antonelli 156
2 Lewis Hamilton 115
3 George Russell 106
4 Charles Leclerc 75
5 Lando Norris 73
6 Oscar Piastri 68
7 Max Verstappen 55
8 Pierre Gasly 41
9 Isack Hadjar 34
10 Liam Lawson 28

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