Volgens Ziggo Sport-analist Olav Mol is de grote achterstand van Max Verstappen op de racewinnaar in Spanje momenteel het grootste pijnpunt voor Red Bull Racing. De analist stelt dat de rondetijden van de Nederlander weliswaar in de buurt komen van de concurrentie, maar dat het team simpelweg te veel tijd verliest over een hele raceafstand.

Dat laat hij weten in het programma Race Café. Afgelopen zondag kwam Verstappen tijdens de Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya als vierde over de streep, ruim veertig seconden achter racewinnaar Lewis Hamilton. Hoewel de regerend wereldkampioen in de slotfase nog profiteerde van een uitvalbeurt van de huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli, is de marge naar de kop van het veld aanzienlijk.

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Pijnlijke achterstand

In de uitzending van Ziggo Sport analyseert Mol de snelste raceronden van de topcoureurs om het probleem van Red Bull te duiden. "De snelste ronde van Hamilton is 1:20.1. De snelste ronde van Max is 1:20.23. De snelste ronde van Norris is 1:20.23. En Hadjar rijdt ook 1:20.1", somt Mol op. Daarmee wijst hij op de onderlinge verschillen die op papier erg klein lijken, wat ook wordt bevestigd door de officiële data waarin Hamilton een 1:20.122 noteerde en Verstappen een 1:20.230. "Maar daar zit de pijn. Hij finisht op veertig seconden van de winnaar. En daar zit de pijn", aldus Mol.

Auto van het slot halen

De analist benadrukt dat het basistempo van de RB22 in de basis aanwezig is, maar dat het ware potentieel voorlopig verborgen blijft. "En dan heeft hij een race pace kunnen noteren die wel oké was. Maar er mist nog te veel in die auto om hem te unlocken", legt Plooij uit. "Om hem van het slot af te halen, en daar zijn geen gouden regeltjes voor op dit moment. Dat is echt gewoon proberen", besluit de vaste stamgast van het Race Café.

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