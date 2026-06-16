Hamilton onthult: 'Mijn komst naar Ferrari leverde grote cultuurschok op'
Hamilton onthult: 'Mijn komst naar Ferrari leverde grote cultuurschok op'
Volgens Lewis Hamilton speelt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur een cruciale rol in zowel zijn overstap naar de Italiaanse renstal als het recente succes op het circuit. De Britse coureur stelt dat zijn komst een behoorlijke impact heeft gehad op de werkwijze binnen het team, maar hij prijst de Fransman voor de manier waarop hij deze cultuurschok heeft gemanaged en noodzakelijke veranderingen heeft doorgevoerd.
De overstap van de zevenvoudig wereldkampioen naar Maranello werd begin 2024 wereldkundig gemaakt, waarna hij in 2025 daadwerkelijk bij het team aan de slag ging. De jarenlange relatie met Vasseur, met wie Hamilton in de juniorklassen al zeer succesvol samenwerkte, bleek een belangrijke factor in dit besluit. Inmiddels werpt die samenwerking haar vruchten af: eerder deze maand boekte de routinier in Barcelona zijn 106e Grand Prix-overwinning, waarmee er een einde kwam aan een winstloze reeks van 686 dagen. "Allereerst zou ik niet bij dit team zitten zonder Fred. Fred is degene die het mogelijk heeft gemaakt, waar ik hem ongelooflijk dankbaar voor ben", zo blikt de racewinnaar terug op de rol van zijn teambaas.
Hamilton zorgde voor cultuurschok bij Ferrari
De komst van de coureur bracht de nodige uitdagingen met zich mee voor de bestaande structuur van de Italiaanse formatie. "Mijn komst was een grote schok voor het systeem, omdat ik me heel duidelijk uitspreek. Als ik iets zie dat volgens mij niet klopt, of ik push heel hard, dan is dat de kern van wie ik ben en daar ben ik meedogenloos in", legt hij uit. De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap benadrukt dat dit veel vroeg van de teamleiding. "Het is niet makkelijk om dat te incasseren terwijl je ook een hele organisatie runt en een cultuur die op een bepaalde manier is vastgeroest", aldus de voormalig Mercedes-coureur.
Sinds zijn aanstelling heeft de teambaas publiekelijk ingezet op een cultuuromslag, waarbij een defensieve angstcultuur plaatsmaakte voor innovatie en het nemen van berekende risico's. Naast het aantrekken van sleutelfiguren zoals Loïc Serra en het decentraliseren van verantwoordelijkheden, toonde de Fransman zich ook op technisch vlak flexibel. Zo voerde Ferrari op specifiek verzoek van de Britse rijder een overstap naar Carbon Industrie-remschijven door. Ook verlegde de leiding vorig jaar al in een vroeg stadium de focus naar de ontwikkeling van de huidige SF-26.
Hamilton is Vasseur "eeuwig dankbaar"
Deze aanpassingen blijken essentieel voor de huidige prestaties, waarbij Ferrari momenteel de tweede plaats in het constructeurskampioenschap bezet. De winnaar van de race in Spanje is vol lof over de manier waarop er naar zijn feedback is gehandeld. "Maar hij bleef erin geloven en bleef een geweldige leider. Uiteindelijk heeft hij echt geluisterd toen ik om bepaalde veranderingen moest vragen", vertelt hij over het proces. "Hij heeft ervoor gezorgd dat die konden plaatsvinden. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor, want zonder die veranderingen was dit niet gelukt", besluit hij.
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