Voor Lewis Hamilton voldeed zijn eerste overwinning in dienst van Scuderia Ferrari niet volledig aan de dromen die hij als kind koesterde. De Britse coureur wist afgelopen zondag op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste zege voor de Italiaanse renstal te boeken. Hoewel het een vreugdevol moment was, plaatste de zevenvoudig wereldkampioen wel een kanttekening bij de kleurstelling van zijn huidige bolide.

De overwinning in Spanje bracht bij de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap de nodige herinneringen naar boven. Hij blikte terug op de historische regenrace van de Duitser in 1996, die destijds de basis legde voor een nieuw tijdperk bij de Scuderia. "Het was dertig jaar geleden dat Michael won", vertelt Hamilton over de prestatie van zijn legendarische voorganger. "Ik zat toen thuis op de bank naar die race te kijken. Waarschijnlijk net als velen van jullie, met een bord op schoot, een broodje etend of misschien kippensoep of zoiets op een zondag, als ik niet aan het racen was. Ik was twaalf", aldus de winnaar van de race in Catalonië.

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Witte cockpit in plaats van rood

Waar Schumacher destijds in een overwegend rode bolide reed, is de kleurstelling van de huidige SF-26 een stuk gevarieerder. Door de komst van titelsponsor HP bevat de wagen in het seizoen 2026 aanzienlijk meer witte en blauwe accenten, wat eerder dit jaar al tot kritiek leidde onder de Tifosi. Ook de voormalig Mercedes-coureur is daar niet onverdeeld gelukkig mee, ondanks zijn succesvolle start bij het team uit Maranello. "Ik keek naar die rode auto en dacht: hoe zou het zijn om in die rode cockpit te zitten? Mijn cockpit is toevallig wit, waar ik niet zo blij mee ben. Ik wilde dat hij rood was, net als die van Michael. Ik ga ervoor zorgen dat het op een gegeven moment weer rood wordt", stelt de routinier vastberaden.

Geweldig mee te maken

Ondanks de opmerkingen over het gebrek aan het traditionele Rosso Corsa in zijn directe werkomgeving, genoot de kersverse racewinnaar met volle teugen van de viering met zijn team. Na een succesvolle driestopstrategie en het uitvallen van WK-leider Kimi Antonelli mocht hij de hoogste trede van het podium betreden. "Maar hoe het zou zijn om in die rode auto te zitten, wat ik vorig jaar mocht ervaren, maar dan in dat rode pak, staand op de eerste plaats voor die geweldige crew die het volkslied zong", blikt hij terug op de emotionele ceremonie in Spanje. "Het was echt geweldig om mee te maken, de vreugde in hun ogen te zien en het met hen te voelen", vervolgt de Brit.

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