Max Verstappen heeft een gloednieuwe helm gepresenteerd die volledig in het teken staat van het Nederlands elftal. Met het opvallende 'Orange Lion'-ontwerp steekt de coureur van Red Bull Racing de nationale voetbalploeg een hart onder de riem tijdens het huidige wereldkampioenschap in de Verenigde Staten.

De Red Bull-rijder zal dit feloranje hoofddeksel dragen tijdens de komende Europese races op de kalender. Het ontwerp van de helm kenmerkt zich door een glanzende afwerking met op de achtergrond grafische elementen van juichende fans. Bovenop de schaal prijkt de iconische leeuw, terwijl ook de logo's van Ford zichtbaar zijn. Verder is startnummer 3 op de helm te zien, nadat de rijder de wereldtitel vorig jaar nipt verloor aan Lando Norris. Met de expliciete ode aan het zogeheten 'Orange Army' haakt Verstappen in op de verrichtingen van Oranje, dat momenteel in de groepsfase van het mondiale eindtoernooi in Noord-Amerika acteert en onlangs met een gelijkspel tegen Japan is begonnen in Dallas.

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Debuut in Oostenrijk

De speciale helm zal voor het eerst in actie komen tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring in Spielberg, dat later deze maand op de planning staat. Na een vierde plaats in Spanje hoopt de coureur in Oostenrijk weer mee te strijden om de bovenste plekken. Het huidige Formule 1-seizoen verloopt tot dusver uitdagend voor de Red Bull-rijder, die momenteel de zevende plaats in het kampioenschap bezet met een totaal van 55 punten. De nieuwe oranje kleurstelling zal na het bezoek aan Oostenrijk eveneens te bewonderen zijn tijdens de raceweekenden in België en Hongarije. Opvallend genoeg dus niet in Zandvoort.

? Max just revealed his brand new Orange Lion Helmet ?‍?



Scale models are up at https://t.co/Ga9eks3hH7 pic.twitter.com/ONlx10JDFF — Max Verstappen (@VerstappenCOM) June 17, 2026

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