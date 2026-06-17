McLaren komt met statement over ingediend hoger beroep bij FIA
McLaren komt met statement over ingediend hoger beroep bij FIA
Mercedes, Red Bull Racing, maar ook McLaren zijn officieel in hoger beroep gegaan bij de FIA, nadat de autosportbond de straf van Pierre Gasly in Monaco terugdraaide. Daardoor verloor Isack Hadjar zijn podiumplek, maar de drie teams wijzen vooral op mogelijk onbedoeld oneerlijk handelen van de FIA.
In Monaco kwam er een regen aan straffen voor snelheidsovertredingen in de pitstraat. Niet alleen Gasly kreeg een straf, ook George Russell en Oscar Piastri moesten volgens de FIA een straf uitzitten voor te hard rijden in de pitstraat. Toch werd duidelijk dat er in het meetsysteem van de FIA alles niet helemaal in orde was en Alpine wist de straf van Gasly afgelopen week dan ook met succes aan te vechten. De Fransman weigerde echter tijdens de race de opgelegde vijfsecondenstraf uit te zitten, waardoor het voor de FIA relatief eenvoudig was om deze terug te draaien. Russell en Piastri zaten die straf overigens wél tijdens de race uit en hebben zichzelf daarmee enigszins in de vingers gesneden. Daarbij moet ook gezegd worden dat Mercedes en McLaren, in tegenstelling tot Alpine, geen gebruik hadden gemaakt van hun right to review.
McLaren voelt zich benadeeld
McLaren deelt op hun website een statement over het aangetekende hoger beroep: "Hoewel wij het juridische proces van de FIA en de rol van de stewards volledig respecteren, zijn wij van mening dat deze zaak belangrijke vragen oproept over sportieve eerlijkheid, reglementaire consistentie en de integriteit van de competitie." Het team van Zak Brown vindt het terugdraaien van de straf niet eerlijk: "Volgens ons creëert het achteraf verwijderen van straffen een situatie waarin sommige concurrenten worden benadeeld omdat zij hebben gehandeld in overeenstemming met de regels en de beslissingen van de stewards. Een dergelijk resultaat kan leiden tot sportieve ongelijkheid en ondermijnt het vertrouwen in de consistente toepassing van de sportieve reglementen van de FIA."
'Transparantie voor elke deelnemer'
Daarbij beroept het team zich vooral op transparantie voor alle coureurs en teams: "Onze beslissing om in beroep te gaan is niet gericht tegen een specifieke concurrent. Het weerspiegelt juist onze overtuiging dat het kampioenschap gebaat is bij regels die consequent, transparant en eerlijk worden toegepast voor alle deelnemers."
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