Verstappen moest "heel verdedigend" rijden voor de winst in Spanje: "McLaren ontzettend snel"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Barcelona op zijn naam geschreven. De Nederlander moest er hard voor werken, maar kwam uiteindelijk als eerste over de streep onder de Spaanse zon.

Verstappen ving de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan vanaf de tweede stek, en wist na een goede start in de eerste bocht aan pole sitter Lando Norris voorbij te gaan. George Russell draaide beide coureurs echter een loer door vanaf P3 buitenom te duiken in de eerste knik naar rechts, en zo de leiding in de wedstrijd over te nemen. Verstappen had echter niet lang nodig om op de baan aan de Mercedes-coureur voorbij te gaan, en zo de leidende positie over te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Spannende strijd met Norris

De grote concurrent voor de Limburger was echter Lando Norris. De Brit koos met het team van McLaren voor een gewaagde strategie door langer door te rijden in de eerste stint met het oog op een éénstopper, maar uiteindelijk moest Norris net als de rest van het veld, twee keer naar binnenkomen. De aanzienlijk betere race pace was er echter voor de 24-jarige coureur, waardoor het in het laatste deel van de wedstrijd nog even spannend werd. Uiteindelijk kwam Norris met een achterstand van twee seconden, een paar ronden te kort om een aanval in te kunnen zetten.

Verstappen blij met de winst

Het begin maakte de race", vertelt Verstappen na afloop. "Ik nam de leiding over in de tweede ronde, en daarna kon ik een gat creëren. We moesten vervolgens heel verdedigend rijden. McLaren was heel snel met Lando, vooral qua de degradatie van de banden. Aan het eind waren ze ontzettend snel, maar ik denk dat we alles goed gedaan hebben. Het heeft zich uitbetaald. Ik ben erg blij met de overwinning."

Gerelateerd