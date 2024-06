VIDEO: Mercedes en Red Bull botsen: FIA mengt zich in discussie | GPFans News

De motorreglementen van 2026 werden vorige week door de FIA en de Formule 1 geopenbaard. Niet alle teams en coureurs zijn te spreken over de plannen en de nieuwe reglementen en vragen om aanpassingen. De vraag is: is dit nu nog mogelijk? Bekijk de nieuwe GPFans News Video hieronder.

Mercedes en Red Bull botsen: FIA mengt zich in discussie | GPFans News" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Gerelateerd