Damon Hill is van mening dat het Formule 1-team van Mercedes meer aandacht moet besteden aan George Russell, en het niet constant in de media moet hebben over wie volgend jaar de teamgenoot van de Brit wordt.

Lewis Hamilton kondigde afgelopen winter aan na dit jaar bij het team van Mercedes te zullen vertrekken, om in de herfstdagen van zijn carrière een nieuw avontuur aan te gaan bij het iconische Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt het succes terug te kunnen brengen naar Maranello, waar het laatste wereldkampioenschap bij de coureurs op naam staat van Kimi Raikkonen, en dateert uit 2007. Een jaar later werd voor het laatst het constructeurskampioenschap gewonnen.

Vervanger Lewis Hamilton bij Mercedes

Voor Mercedes betekent dit dat er gezocht moet worden naar een vervanger van Hamilton, een van de beste coureurs ooit uit de geschiedenis van de sport. George Russell ligt voor de lange termijn vast en lijkt zich te willen ontpoppen tot de nieuwe leider van de Zilverpijlen, maar de 26-jarige Brit maakt nog regelmatig - met name als er kansen op podiumplaatsen en overwinningen op de loer liggen - foutjes. Toto Wolff voerde ondertussen lange tijd campagne in de media om Max Verstappen naar Brackley te halen, al richt de Oostenrijker zich inmiddels naar eigen zeggen op de komst van Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli.

Meer aandacht voor George Russell

Volgen Damon Hill gaat het echter veel te veel over wie de teammaat van Russell wordt in 2025, in plaats van over Russell zelf: "George probeert zichzelf neer te zetten als eerste coureur", klinkt het in de podcast van Sky Sports F1. "Ze praten alleen maar over wie volgend seizoen zijn teamgenoot wordt, in plaats van dat ze hem omhoog praten. Ik vind dat Mercedes hem harder moet steunen, ze moeten proberen hem wat meer zelfvertrouwen te geven. Dan hoeft hij wellicht niet meer zo erg te proberen zichzelf te bewijzen tijdens de race, want het komt op mij over alsof hij het een en ander probeert te compenseren. Hij moet rustig aan doen", aldus de wereldkampioen van 1996.

