Het team van Red Bull Racing voelt de afgelopen paar weken de hete adem van de verschillende concurrenten in de nek hijgen en het Oostenrijkse team komt ook in Canada nog niet helemaal uit de verf. Max Verstappen kijkt al met een schuin oog richting de volgende race, waar het allemaal volgens hem een stuk beter zal gaan.

Inmiddels zijn we in Canada aanbeland en is het daar ook duidelijk dat de aan het begin van dit seizoen zo dominante Red Bull niet meer de absolute topauto heef. Men kan gelukkig nog altijd leunen op de ongekende kwaliteiten van Verstappen, die in de kwalificatie op zaterdag precies dezelfde pole-tijd als George Russell noteerde, maar door zijn latere ronde toch vanaf P2 zal moeten beginnen. Eén ding is duidelijk: Red Bull heeft het een stuk zwaarder te halen. Ferrari, Mercedes en McLaren weten steeds meer het gat te dichten.

Artikel gaat verder onder video

Focus op Barcelona

De Grand Prix van Canada is nog niet verreden of Verstappen heeft tegenover Viaplay alvast tijd gevonden om vooruit te blikken op de volgende Grand Prix in Barcelona. Daar verwacht de wereldkampioen dat Red Bull op de toppen van hun kunnen moet gaan presteren: "Ja ik vind wel dat wij een stap moeten zetten. Ik denk wel echt dat iedereen veel dichterbij is gekomen. Op bepaalde circuits ligt onze auto natuurlijk niet helemaal top. Ik zou meer zeggen dat als het in Barcelona niet gaat, dat het geen goed teken is. Dat moet normaal gezien met onze auto wel hét circuit zijn of in ieder geval één van dé circuits zijn. Als het daar niet gaat, dan hebben we een probleem.

Gerelateerd