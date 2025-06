Kimi Antonelli trekt na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk het boetekleed aan voor het incident met Max Verstappen in de openingsronde. Beide coureurs vielen uit door de crash, en in gesprek met Viaplay legt de jonge Italiaan uit hoe de botsing tot stand kwam.

Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P7, terwijl Antonelli vanaf P9 aan de race begon. De Nederlander probeerde in het gedrang vooral uit de problemen te blijven, maar werd zijwaarts van de baan getikt door Antonelli, die met blokkerende banden bocht drie in kwam. Het gevolg was een stevige aanrijding, waardoor beide mannen vroegtijdig moesten uitstappen.

Verstappen werd passagier

Antonelli baalt zichtbaar voor de camera en vindt het vooral vervelend dat hij Verstappen meesleepte in zijn fout: "Allereerst wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden aan het team, maar ook zeker aan Max. Hij was slechts een passagier. Ik heb direct mijn excuses aangeboden na de crash."

Direct excuses aangeboden

De Mercedes-coureur neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich: "Het was gewoon mijn fout. Toen ik remde, blokkeerden mijn achterbanden en verloor ik de controle over de wagen. Daardoor raakte de hele remfase verstoord. Ik moest de remmen loslaten en opnieuw proberen te remmen, maar toen blokkeerden de voorbanden. En toen hadden we deze ramp. Ik heb meteen mijn excuses aangeboden en aangegeven dat het volledig mijn schuld was. Ik leef echt met hem mee."

