Dr. Helmut Marko vertrekt logischerwijs met een vervelend gevoel vanuit Oostenrijk richting Silverstone. De Red Bull-adviseur zag Max Verstappen al in de eerste ronde uitvallen, terwijl ook Yuki Tsunoda een dramatische race kende.

Al vooraf werd verwacht dat Red Bull het lastig zou krijgen op haar thuiscircuit. Op zaterdag bleek het geluk al niet aan de zijde van de Oostenrijkse formatie: Verstappen kon in Q3 geen tweede run rijden vanwege een gele vlag, veroorzaakt door een spin van Pierre Gasly. Tijdens de race kwam er vervolgens een vroegtijdig einde aan zijn optreden door een botsing met Kimi Antonelli. Tsunoda wist de finish wel te halen, maar kreeg na een incident met Franco Colapinto een tijdstraf van tien seconden en werd als zestiende geklasseerd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Antonelli verklaart crash met Verstappen: "Toen hadden we deze ramp"

Domper voor Red Bull

Tegenover Viaplay verscheen Marko met een gezicht op onweer. "Max had een erg goede start. Hij koos direct de linkerkant om uit de drukte te blijven. Toen kwam Antonelli eraan, die de wagen niet onder controle had, en raakte hem helaas. Als ik naar de snelheid kijk, hadden we kunnen vechten voor P3. De McLarens waren gewoon buiten bereik," luidt zijn conclusie. Ook over Tsunoda is Marko duidelijk: "Als ik naar de andere pitbox kijk: het was een hele slechte prestatie van Yuki. We moeten dit proberen op te lossen, zodat we zien dat het in de komende races beter gaat."

Gerelateerd