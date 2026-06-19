Daniel Ricciardo voelt vooral opluchting dat de Red Bull-familie uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt om zijn actieve loopbaan in de Formule 1 te beëindigen. De inmiddels 36-jarige coureur geeft aan dat hij het zelf erg lastig zou hebben gevonden om de definitieve beslissing te nemen, ondanks het groeiende besef dat zijn prestaties binnen de huidige grid niet langer van zijn oude niveau waren.

In de DRIVE-podcast blikt de achtvoudig Grand Prix-winnaar in gesprek met Ford-topman Jim Farley terug op de turbulente slotfase van zijn carrière in de koningsklasse. Het afscheid van de Australiër uit Perth voltrok zich in verschillende fasen. Na de Grand Prix van Singapore in 2024 verloor hij zijn vaste stoeltje bij Visa Cash App RB aan Liam Lawson. Hoewel zijn actieve loopbaan als vaste rijder daarmee feitelijk ten einde kwam, duurde het tot september 2025 voordat hij zijn officiële pensioen uit de professionele autosport wereldkundig maakte. Inmiddels is Ricciardo werkzaam als Global Ambassador voor Ford Racing, de motorpartner die vanaf het seizoen 2026 de krachten heeft gebundeld met Red Bull Racing.

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Breekpunt door blessure

Een cruciaal moment in de laatste fase van zijn carrière was de ogenschijnlijk onschuldige blessure tijdens de Dutch Grand Prix in 2023, die achteraf een grotere mentale impact had dan aanvankelijk gedacht. Ricciardo benadrukt in de podcast dat dit specifieke incident hem serieus aan het denken zette over zijn fysieke gesteldheid en zijn toekomst in de sport. "Ik brak mijn hand en het was eigenlijk een ongeluk van niks", blikt hij terug op het moment in de Hugenholtzbocht. "Ik had mezelf in al die jaren racen nog nooit echt bezeerd. Toen had ik die knullige crash en dacht ik: is dit een teken? Moet ik gewoon stoppen nu ik nog enigszins aan de top sta?", aldus de voormalig teamgenoot van Verstappen.

Dankbaar voor besluit

Ondanks dat hij na zijn herstel nog een periode doorreed voor het zusterteam van Red Bull, volgde uiteindelijk het onvermijdelijke ontslag na de race in de straten van Singapore. De Australiër kijkt daar nu, met de kennis van juni 2026, met een positief en berustend gevoel op terug. "Achteraf ben ik dankbaar dat zij de beslissing voor mij hebben genomen", doelt hij op de leiding van het Red Bull-concern onder leiding van Christian Horner en Helmut Marko. "Ik denk dat het moeilijk zou zijn geweest om zelf te zeggen dat ik er klaar mee was. Ik wist waarschijnlijk wel dat het voorbij was, omdat ik merkte dat het moeilijker werd om op mijn oude niveau te presteren. Mannen als Fernando Alonso zijn in de veertig en presteren nog steeds op een heel hoog niveau in de Formule 1. Om wat voor reden dan ook was ik iets kwijtgeraakt. Het is oké om dat toe te geven, dat is prima."

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