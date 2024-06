Hoewel Pierre Gasly en Esteban Ocon nooit de grootste vrienden zijn geweest, benadrukt Gasly dat de samenwerking altijd professioneel is geweest. Het duo kent elkaar nog uit de juniorenklassen, waarbij het soms water en vuur was.

Het Franse Alpine startte in 2023 met een geheel Frans duo. Aan die samenwerking komt na twee jaar een eind, want Ocon vertrekt aan het einde van 2024. Gasly en Ocon hebben in de juniorenklassen veel duels met elkaar uitgeknokt en het overblijfsel daarvan is dat het duo maar moeilijk door één deur kan. Toch staat het teambelang voorop en daar is dan ook aan gewerkt. Wel ging het gepaard met de nodige kleine opstootjes, zoals bijvoorbeeld in Monaco.

Artikel gaat verder onder video

Professionele relatie

Op de persconferentie in Canada wordt Gasly gevraagd hoe hij tegen de samenwerking met Ocon aankijkt: "Ik neem even de tijd om hier een goed antwoord voor te formuleren, want ik weet hoe dit wordt opgepakt in de pers. We hebben natuurlijk een lange geschiedenis, Esteban en ik." Een vriendschap zou nooit ontstaan tussen het duo, dus is een professionele verhouding het minimale geweest. "De laatste anderhalve jaar hebben we professioneel kunnen samenwerken, dat is belangrijk om te benoemen. Het was echt niet altijd makkelijk, maar dat kan je verwachten van twee competitieve coureurs. Als je de start van ons in overweging neemt, dan is het best goed geweest", aldus Gasly.

"Considering the story between us I think it's been good" 👀



Pierre Gasly on out-going Alpine teammate Esteban Ocon 💬 pic.twitter.com/blPA2PemoT — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 6, 2024

Gerelateerd