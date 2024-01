Vincent Bruins

Donderdag 11 januari 2024 13:56

Red Bull Racing zal in het Formule 1-seizoen van 2024 uitkomen met de gloednieuwe RB20. De energydrankfabrikant heeft het nog niet officieel aangekondigd, maar de Italiaanse tak van Motorsport.com lijkt al wel de lanceerdatum te weten van de nieuwe bolide van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Verstappen was afgelopen seizoen haast onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de Nederlander een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens Grand Prix van Singapore wist hij niet op het podium terecht te komen. Toen kwam hij als vijfde over de streep. Een week later werd in Japan de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. Hij won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden en eindigde het seizoen met 575 punten, meer dan twee keer zoveel dan teamgenoot Pérez wist te scoren. De Mexicaan schreef de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan op zijn naam, en dus zegevierde Red Bull in slechts één raceweekend niet.

Red Bull een dag na Alpine

Het zal een pittige klus worden, maar de Oostenrijkse formatie hoopt het dit jaar nóg beter te doen dan in 2023. Of de kersverse RB20 net zo dominant zal zijn als de RB19 van afgelopen seizoen, dat is nog even afwachten. Volgende maand worden de auto's van de teams gepresenteerd en het lijkt erop dat Red Bull dat op 8 februari zal doen. Dat meldde de Italiaanse tak van Motorsport.com vandaag. Naar verluidt gaat het alleen om de kleurstelling van de RB20 en nog niet om de daadwerkelijke auto. Die zou dan pas te zien zijn tijdens de testdagen in Bahrein. Het Italiaanstalige platform onthulde ook nog dat de Red Bull-presentatie naar verluidt een dag na die van Alpine zal plaatsvinden. De Franse constructeur heeft echter ook nog geen officiële lanceerdatum aangekondigd.