Hoewel het binnen het team van Alpine onrustig is en de sportieve prestaties ook al een tijdje tegenvallen, is er geen haar op het hoofd van Renault-CEO Luca de Meo die denkt aan een verkoop van het Franse Formule 1-team.

Al enkele jaren geleden is de dalende lijn bij Alpine ingezet. De renstal dat voorheen als Renault door het leven ging, werd in 2021 officieel omgedoopt tot Alpine. De administratie bleek echter niet op orde te zijn, want in 2022 kondigde de renstal nog (destijds reservecoureur) Oscar Piastri aan voor 2023, maar die had ondertussen al een contract van McLaren op zak. Ook Fernando Alonso vertrok, omdat de renstal hem niet het contract kon bieden, waar de tweevoudig kampioen om vroeg. Daarnaast heeft het team moeite met het grondeffect-tijdperk en is de bolide in 2024 nog steeds te zwaar.

'We hebben het geld niet nodig'

De problemen zijn er dus duidelijk bij de Franse renstal, maar in gesprek met Autocar onthult De Meo dat hij zeker niet van plan is om op te geven. "Ik wil dit heel duidelijk stellen. We gaan op geen enkele manier opgeven. Dat is niet mijn stijl." De weg omhoog moet snel gevonden worden en daar gaat het team uit Enstone dan ook mee aan de slag. Dat er geruchten over een eventuele verkoop in de lucht hangen, dat doet De Meo niets, al schept hij wel duidelijkheid over de positie van Renault. "We gaan hier zelfs geen deel van verkopen. We hebben het geld niet nodig. Ik heb links en rechts mensen gehad die een bod deden en er vervolgens in de pers over spraken. Maar we zijn niet geïnteresseerd. Het zou stom zijn en ik doe het niet", aldus De Meo.

