Zoals elk raceweekend in de Formule 1 wordt er tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Canada begonnen met de vrije trainingen. Hoe laat kunnen fans de eerste kilometers van de coureurs in Montreal live volgen?

De trainingen zijn voor zowel de coureurs als de teams, op verschillende manieren, essentieel. Voor de coureurs is het van belang om aan de baan te wennen en aan te voelen hoe de auto op de baan reageert. Ook is het voor de coureurs van belang dat ze informatie kunnen doorgeven aan het team over hoe de auto zich op de baan gedraagt en wat er veranderen moet aan de set-up. Dit laatste is voor zowel het team als de coureurs van belang. Daarnaast is ook het verzamelen van data voor zowel de kwalificatie als de race op de drie compounds (soft, medium en hard) belangrijk en komen teams vaak met upgrades richting een weekend. Ook hiervoor zijn de trainingen belangrijk.

F1 arriveert in Canada

Dit jaar is de Formule 1 spannender dan de afgelopen twee seizoenen het geval is geweest. Red Bull domineerde in 2022 en 2023 en won vorig jaar alleen de Grand Prix van Singapore niet. Dit jaar won Red Bull 'slechts' vijf van de eerste acht races en heeft het dus drie keer het circuit verlaten zonder zege: Australië, Miami en Monaco. Toch had het team van Max Verstappen het ook in Imola, een race die Verstappen wel won, erg lastig en is de vorm bij Sergio Perez de laatste paar raceweekenden ver te zoeken. Ferrari en McLaren gaan ondertussen goed en ontwikkelen zich tot een serieuze concurrent tijdens bijna elk raceweekend. In Canada wordt verwacht dat dit niet anders gaat zijn.

Hoe laat staan de vrije trainingen in Canada op het programma?

De eerste twee vrije trainingen staan zoals altijd op vrijdag op het programma. Omdat het in Canada zes uur eerder is dan in Nederland, zullen de fans vooral 's avonds in moeten schakelen. Om 19:30 uur begint de eerste vrije training, vaak gebruikt om de basis te testen en te controleren of de upgrades werken en eventueel aanpassingen te maken. De tweede vrije training, om 23:00 uur Nederlandse tijd op vrijdagavond, staat vaak in het teken van de eerste kwalificatie runs en long runs. Dit omdat de omstandigheden dan vergelijkbaar zijn met de kwalificatie en de race. De derde vrije training, die zaterdag om 18:30 uur verreden gaat worden, is de laatste kans voor de teams en coureurs om aanpassingen te doen aan de auto en data te verzamelen.

