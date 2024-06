Vandaag wordt het F1-weekend voor de Grand Prix van Canada afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Deze staan om 13:30 uur en 17:00 uur lokale tijd op het programma. In Nederland is het dan zes uur later. Maar wat zeggen de laatste weersvoorspellingen over deze tijdsloten in Montreal? Kunnen we nog steeds een enorme bak met water verwachten? Ja, daar lijkt het wel op.

Het belooft nog steeds een kletsnat weekend te worden op het Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal, Quebec. Hoewel van een uiterst zorgwekkende situatie, zoals die gisteren via een weeralarm werd aangekondigd, geen sprake meer lijkt, is het opbergen van de paraplu's en poncho's absoluut geen goed idee. Het raceweekend in Canada zal gedurende de drie dagen geteisterd blijven worden door dreiging van hevige regen- en onweersbuien. GPFans bekeek het weerbericht voor vandaag bij twee verschillende toonaangevende weerstations en maakte zo de balans op voor de situatie tijdens de twee vrije trainingen in Canada.

Weerbericht vrijdag F1 Grand Prix Canada

Het officiële meteorologisch station van de Canadese overheid laat zien dat we vandaag te maken krijgen met een bewolkte en uiterst regenachtige dag in Montreal. De eerste vrije training staat om 13:30 uur lokale tijd (19:30 NL tijd) op het programma en rond die periode worden er 'meerdere buien' verwacht, waarvan de kans op 80% wordt geschat dat ze ook daadwerkelijk gaan vallen. Ook is er 'risico op onweer', zo laat het Canadese weerstation weten. De tweede vrije training is om 17:00 uur lokale tijd (23:00 NL tijd) en op dat moment is het verwachte weerbeeld exact hetzelfde. Sterker nog: de weersverwachting met buien en onweer blijft vrijwel de gehele dag van kracht. Enkel in de ochtend is de kans op neerslag met 40% wat lager.

Kans op regen reëel, geen extreme windstoten

Ook AccuWeahter.com geeft een soortgelijk weerbeeld aan. Wel schatten zij de kans op neerslag iets lager in. Ten tijde van de eerste vrije training denken zij dat de regenkans op zo'n 50% ligt. Bij de tweede vrije training is dit 40%. De buitentemperatuur in Montreal zal vandaag schommelen tussen de 19 en 22 graden Celsius. De wind is aanwezig, maar met vlagen van zo'n 20 km/u is er geen sprake van enorme windstoten.

