Helmut Marko, de adviseur binnen Red Bull Racing, stelt dat alleen de regen ervoor kan zorgen dat Max Verstappen in de RB20 gebruik kan maken van de 'Max-factor' en het team een kans heeft om de F1 Grand Prix van Canada te winnen.

Tegenover de Kronen Zeitung zegt Marko dat Red Bull niet meer zo dominant is als in 2023 of tijdens de eerste vier races van 2024 het geval was. "We hebben de dominantie van de eerste drie races verloren. De concurrentie heeft in het derde jaar van de huidige reglementen een inhaalslag gemaakt, sommige dingen gekopieerd en zelfs verbeterd. Er is niet veel ruimte meer voor innovatie. Dit is gewoon een logische ontwikkeling en niets schandelijks."

Ferrari volgens Marko beter over kerbstones dan Red Bull

Een groot probleem dat Red Bull heeft, is dat de RB20 niet zonder problemen over de kerbstones kan rijden. Marko erkent dat Ferrari het op dat gebied beter voor elkaar heeft en ook McLaren een inhaalslag heeft gemaakt. "Ferrari is daar beter in en ook qua topsnelheid. Het feit is dat we niet als de favoriet naar Canada afreizen." In Canada, waar de Formule 1 komend weekend in actie komt, zijn er hoge kerbstones waar Red Bull zich een weg om of overheen zal moeten banen.

Weer in Montreal kan redding Red Bull zijn

Toch is er wellicht een factor die Red Bull in de kaart kan spelen en het speelveld gelijk kan trekken: het weer. Momenteel is het enorm slecht weer in Montreal, waarbij ook vrijdag, zaterdag en zondag slecht weer met een hoge kans op neerslag wordt verwacht. Volgens Marko is Red Bull dan weer in het voordeel. "Als er regen valt, dan komt de Max-factor terug." Verstappen staat erom bekend goed te zijn in de regen en erkent zelf ook het een leuke uitdaging te vinden om in de regen te rijden. De vraag is dan wel of de hevig bekritiseerde full wets functioneel gaan zijn, mocht het weer daadwerkelijk zo slecht worden.

