Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1 en nu analist met een eigen kanaal op YouTube, stelt dat de regie tijdens de Grand Prix van Canada een fout heeft gemaakt door de laatste tien rondjes van Max Verstappen niet vaker in beeld te brengen.

In een livestream op zijn YouTube-kanaal zegt Windsor eerst dat hij een trend ziet in hoe sterk Red Bull en McLaren presteren op de baan en welke banden er gebruikt worden tijdens het weekend. "Het is niet verrassend dat ze [Pirelli en F1] in Spanje teruggaan naar de hardste compounds, en daarna krijgen we in Oostenrijk weer de zachtste banden. Miami zat in het midden, maar in Imola, Monaco, en Canada hadden we overal de zachtste banden, en McLaren deed het daar overal goed [en Red Bull minder]. Het wordt nu dus interessant om te zien hoe Red Bull zich in Spanje tot McLaren gaat tonen."

Verstappen maakte indruk op Windsor tijdens laatste rondjes F1 GP Canada

Windsor was tijdens de laatste tien rondjes van de race, toen de tweede safety car van de baan was en Norris met een auto die het hele weekend sneller was geweest achter Verstappen zat, erg onder de indruk van Verstappen. "In de laatste tien ronden van de race kwam Lando Norris niet in de buurt van Max Verstappen, maar toch was dit het meest betoverende deel van de race voor mij. Het was Max versus Lando in die extreem goede McLaren, en het ging erom hoe goed Max reed. We kregen daar op de televisie niet echt veel van te zien, omdat de regie te veel gefocust was op George Russell, en alles daaromheen."

Windsor zag 'schoonheid' van rondjes Verstappen door regie verloren gaan

Windsor vond het jammer dat de focus veel lag op de duels achter Verstappen en Norris, iets waar de regie zich vaak op focust om de fans van actie te voorzien. "Voor mij waren dit misschien wel de beste tien ronden die Max in zijn leven gereden heeft, want om eerlijk te zijn denk ik niet dat de RB20 zo goed was als de McLaren in dat deel van de race. Dit is een goed voorbeeld van waar de Formule 1 echt om draait. Het is interessant dat de regie en de camera's puur op de inhaalacties gericht waren, maar de ware schoonheid van wat Max aan het doen was ging verloren. Dat is zonde."

