Max Verstappen wordt met zijn recente prestaties in de Formule 1 vaak inmiddels in één adem genoemd met de grootste coureurs die deze sport rijk is. De Nederlander heeft zelf echter ook een mening over de beste coureurs aller tijden en hij noemt een rijtje van vijf mannen op die volgens hem de beste rijders ooit zijn.

Verstappen is natuurlijk hard op weg met het zichzelf in de recordboeken rijden in de koningsklasse en dit seizoen is de kans groot dat de drievoudig wereldkampioen titel nummer vier gaat toevoegen aan zijn conto, dat op 27-jarige leeftijd. In principe heeft de Red Bull-coureur met zijn relatief jonge leeftijd de kans om te jagen op het record van zeven wereldtitels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher, al is het wel de vraag of hij zo lang door gaat rijden dat hij serieus kans maakt om die record te verbreken. Ondertussen wordt Verstappen echter al veelvuldig genoemd in één adem met de grote heren uit de sport.

Artikel gaat verder onder video

Top vijf Verstappen

Natuurlijk heeft de Limburger - liefhebber pur sang - zelf ook een mening over de beste coureurs die de Formule 1 in de lange en roemruchte geschiedenis voorbij heeft zien komen: Hij krijgt van het Spaanse DAZN de vraag of hij zijn top vijf coureurs aller tijden wil opnoemen: "Weet je wat het is? Wat je ook zegt, mensen zullen er altijd commentaar op hebben en het er niet mee eens zijn." Toch is hij zo sportief om zijn rijtje op te noemen: "Ik ga voor Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio", zo stelt hij zonder zichzelf in het rijtje op te noemen.

Band met Alonso

Met name de naam van Alonso valt natuurlijk op. Verstappen legt uit vanwaar hij deze keuze gemaakt heeft: "Ik denk dat Fernando altijd zichzelf is gebleven. Dat is iets dat ik enorm bewonder. Ondanks zijn successen, is hij steeds een normale en aardige kerel. Hij was de eerste Spanjaard die erin slaagde wereldkampioen te worden in de Formule 1. Ik heb veel respect voor hem. Ik weet nog goed dat ik hem volgde toen ik zelf in het karten reed. Hij was een coureur waar je de televisie voor aan wilde zetten", besluit Verstappen.

Gerelateerd