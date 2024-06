Zak Brown, CEO van McLaren, is van mening dat het hele 'Verstappen-drama' nog lang niet voorbij is, omdat de situatie bij Red Bull Racing 'instabiel' is en het team 'geen goed fundament heeft' op dit moment.

Brown heeft zich dit jaar al vaak uitgesproken over de situatie bij Red Bull Racing, waar het eigenlijk al sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz rommelt, als we de geruchten mogen geloven. Er zou op de achtergrond een machtsstrijd zijn tussen twee partijen, met de Thaise eigenaren en Christian Horner aan de ene kant en Oliver Mintzlaff en Helmut Marko aan de andere kant. Horner werd vervolgens begin dit jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, wat heeft geleid tot een onderzoek - waaruit bleek dat Red Bull het niet nodig vond om Horner te ontslaan - waarna het vertrek van ontwerper Adrian Newey volgde en er daarnaast nog het bijna-vertrek van Marko was. Volgens Marko is er een 'wapenstilstand' gesloten, omdat ook de resultaten op de baan niet meer zo dominant zijn als in 2022 en 2023 het geval was. Het team won 'al' drie van de zes races in 2024 niet, terwijl vorig jaar alleen de Grand Prix van Singapore niet gewonnen werd.

Toekomst Verstappen bij Red Bull

Door alle onrust binnen Red Bull Racing is, eigenlijk voor het eerst, de toekomst van Verstappen onzeker. De Nederlander heeft nog contract tot eind 2028, maar de geruchten omtrent een mogelijk vertrek naar Mercedes in 2025 of, waarschijnlijker, 2026, zijn aanzienlijk toegenomen. Mercedes-teambaas Toto Wolff helpt daar graag aan mee door olie op het vuur te gooien, maar geeft ook aan dat het team voor 2025 niet snel genoeg gaat zijn om Verstappen te kunnen overtuigen naar Mercedes te komen. Vanaf 2026, als de nieuwe motorreglementen wellicht Mercedes een handje kunnen helpen zoals dat in 2014 ook zo was, is dat wellicht anders.

Brown over toekomst Verstappen in F1

Ook de vader van Verstappen, Jos Verstappen, heeft zich dit jaar al vaak negatief uitgelaten over de huidige situatie van het team. Volgens Brown is dit een teken dat ook Max Verstappen zelf niet zo blij is met de gang van zaken. Dit zegt de Amerikaan in de podcast Bloomberg Hot Pursuit. "Dan heb je nog het hele Verstappen-drama. Blijft hij of vertrekt hij? Hij heeft een contract, maar zijn vader was heel erg uitgesproken. Het is ongetwijfeld een geweldig raceteam, maar het is nu een hele instabiele omgeving, en dat zien we ook met het vertrek van Adrian [Newey]. Je kan ze nooit uitsluiten, want het is een ongelofelijk team. Naar mijn mening is het echter een team dat geen sterke fundamenten heeft nu."

